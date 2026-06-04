Iñaki Barrón, presidente de la CIAF, sobre el accidente de Adamuz: "Es un misterio por qué el tren se fue hacia el lado contrario e invadió la otra vía"

-En estos días, parece que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está pendiente de realizar pruebas de carril del accidente de la línea de Barcelona, con objeto de que les ayude a conocer la tragedia de Adamuz (Córdoba).

-Ahora estamos a la espera de la autorización judicial para hacer las pruebas de laboratorio del accidente de Adamuz. Mientras tanto, como no están judicializadas las de la ruptura en la línea de Barcelona, cerca de Tarragona, pues se van a hacer unas pruebas, un poco como entrenamiento y para comparación. Las pruebas de laboratorio son importantes porque te van a decir cómo rompió, si rompió por la soldadura o no, cuánto tiempo estuvo... En fin, hay muchos datos que esperamos de la soldadura en cuestión.

-¿Esos análisis están ya programados?

-Sí, hay un presupuesto y se le ha entregado a la juez. Lo va a pagar la CIAF, pero para que la juez sepa las pruebas que se van a hacer y lo que nos autorice, pues lo haremos. De momento, estamos en eso. Se han hecho entrevistas, se han analizado documentos, siempre se van haciendo cosas, lo que pasa es que, para llegar al resultado final, nos falta esta prueba crítica.

-Alguna vez ha afirmado que las roturas de carril, que supuestamente fue la causa del descarrilamiento en Adamuz, son relativamente frecuentes, ¿es difícil detectarlas?

-Las roturas se producen con cierta frecuencia, pero no es, en principio, un tema de gravedad. Yo lo comparo siempre con pinchar o reventar una rueda de camión. No es deseable, pero no tiene por qué ser grave. De hecho, no hay un sistema, en ningún lugar del mundo, infalible de detección de rotura de carril. Se puede detectar con una cierta fiabilidad, pero hay muchos casos que se te pueden escapar.

-¿Qué claves pueden despejar esas pruebas de laboratorio?

-Primero, rompe un carril, ¿por qué? ¿era el carril, era la soldadura?, ¿y qué pasaba con esa soldadura? Son preguntas a las que hay que darle una respuesta con esos análisis. Cuando sepamos el porqué, tenemos que ver si se pudo detectar o no. Y luego, ¿por qué descarriló así? Una ruptura de carril no implica necesariamente un descarrilamiento, pero en cambio, el tren descarriló y descarriló mal, descarriló de una manera atípica.

-¿Por qué fue anormal, por el desplazamiento del tren?

-Es un misterio el porqué se fue hacia el lado contrario y por qué llegó a invadir el gálibo de la vía contraria.

-¿Eso no es frecuente?

-No, por supuesto que no. Si no, estaríamos hablando de accidentes todos los días. No es ni frecuente, ni típico.

-¿A qué pudo deberse?

-Ahí hay varias teorías. Puede ser que el tipo de rotura hiciera que volcara el carril y, al volcar el carril, la pestaña rueda sobre, digamos, el alma del patín, lo cual cambia la trayectoria de la rueda. Puede ser que la presencia de un desvío cerca... Ahora mismo, no lo sabemos. Va a ser difícil de comprobar, pero lo vamos a tener que comprobar. Esa es una segunda parte. Por qué descarriló el tren de esa manera y por qué se fue a la vía contraria. Debió invadir una esquina, pero lo suficiente para impactar con el tren que venía. Y luego, la fatalidad de que en ese momento pasara el Alvia.

Se ha criticado mucho que si el 112… Yo, dadas las circunstancias en las que se produjo el accidente, no me sorprende que hayan pasado algunas cosas.

-Casi desde un primer momento, desde la CIAF se apuntó a una posible rotura de una soldadura como origen de la tragedia de Adamuz y a la necesidad de comprobar si esto era evitable. ¿Esa es la clave?

-Tenemos una idea fundada de lo que ha pasado y, simplemente, hay que demostrarlo y estar seguros al 100% para hacer una recomendación. El análisis de todos los accidentes son tres cosas. Primero, ¿qué ha pasado? Segundo, ¿qué es lo que tenía que haber pasado? Y tercero, ¿cómo se puede hacer para que no vuelva a pasar? En este caso, está claro que ha habido una rotura del carril. Suponemos que ha sido en un punto crítico de soldadura. La forma en que ha descarrilado el tren no es previsible. La reglamentación europea también insiste mucho en la atención a las víctimas. Se ha criticado mucho que si el 112… A mí, dadas las circunstancias en las que se produjo el accidente, un domingo por la noche, en plena sierra, en un sitio de muy difícil acceso, no es deseable, pero no me sorprende que hayan pasado algunas cosas.

Iñaki Barrón, presidente de la CIAF, ayer en el Palacio de Congresos. / A. J. González

-En vista de la información que ya están recabando sobre las causas del accidente, ¿por dónde podrían ir las futuras recomendaciones de la CIAF?

-Primero, hay que entender bien por qué rompió. Cuando lo sepamos, si es un tema de soldadura, pues mejorar el sistema de soldaduras. Eso ya depende del tipo de rotura. Pero, en principio, cuidar más la inspección de carril, de soldaduras... Estimular el desarrollo de sistemas que detecten la rotura del carril con el 100% de detección si fuera posible. Que no se escape nunca un carril roto sin detectar. Luego, creo que la separación de vías debería ser mayor. La línea Madrid-Sevilla se construyó en los años 80. La ingeniería francesa nos inspiró el diseño de esa línea y las líneas francesas tienen una separación entre vías relativamente pequeña. La tendencia es hacerlas más amplias. Ahora son 4,30 metros. Las líneas francesas van aumentando, ya son 4,60, 4,80, y en algunos países han adoptado 5 metros de distancia entre ejes de vías, de centro de vía a centro de vía. No sabemos si eso hubiera sido suficiente, o no, en este caso. Pero es recomendable por muchos motivos. De hecho, la Madrid-Barcelona está diseñada con 5 metros. En todo caso, eso será un tema a debatir cuando tengamos todos los datos. Con eso se hará el informe final. No sé si lo llegaremos a hacer como CIAF o será la autoridad (de investigación de accidentes) quien lo haga.

-Precisamente, en estos días se habla de ese nuevo organismo para la investigación de accidentes.

-La autoridad está ahora en fase de creación. En principio, los investigadores serán los mismos y la gestión de la investigación pasará a manos de la autoridad.

-¿Usted se marchará?

-Yo me marcharía, claro. Cuando asumí el cargo ya me dijeron que estaba pendiente de creación la autoridad. El mandato es un máximo de seis años y ahora estaría en el ecuador.

La CIAF está preparada para las investigaciones, digamos, menos graves.

-Supondrá un cambio en la investigación de siniestros.

-Es como crear la CNMC o la CNMV. Es una autoridad que tiene su presupuesto, tiene su sede, tiene su gente. La CIAF está bien planteada. Por más que se diga de independencia o no, la independencia está fuera de duda. El único problema es que la CIAF está preparada para las investigaciones, digamos, menos graves. En los tres años que estoy yo, hemos tenido accidentes más o menos graves, incluso se investigan no solo accidentes, sino también situaciones de peligro. Cuando no pasa nada grave, estamos bien preparados y bien avenidos. Para una situación de esta envergadura donde interviene ya la justicia, pues, por ejemplo, yo voy a necesitar a alguien que coordine la comunicación.

-Víctimas de Adamuz han recusado a peritos seleccionados por el juzgado instructor de Montoro, por su presunta vinculación con Adif y con otras empresas. ¿Es difícil encontrar a peritos con experiencia que no hayan estado próximos a esas firmas?

-Todavía no ha habido nadie que sea capaz de explicarme exactamente qué es ser independiente, de qué y de quién. Te encuentras la contradicción de que tienes que ser completamente aséptico y, por otro lado, tienes que haber trabajado en algo que te permita conocer de qué va la cosa. Creo que uno de los temas clave es el de metalurgia. Si alguno de los peritos, al menos, es experto en metalurgia, sería interesante para valorar si lo que se está haciendo es razonable y para que haga su propio informe. Entiendo que la justicia tiene sus mecanismos para contar con los elementos necesarios para tener un peritaje como tiene que ser. Otra cosa es lo que cobren por ello.

-En los últimos meses, se ha puesto de relieve el temor de muchos ciudadanos a viajar en tren. ¿Qué le diría a esas personas?

-Desde el punto de vista de la seguridad, en la alta velocidad no tiene que haber ninguna duda. Vivimos en una civilización en la que hay coches, trenes, aviones y cada uno tiene sus peligros. He venido aquí (Córdoba) en tren y, eso sí, cada vez que pasas por el lugar del accidente, no puedes evitar pensar en eso. Sí que hay una cierta desconfianza en cuanto a la puntualidad, por ejemplo. Entiendo que poco a poco se irá arreglando. También es verdad que Adif ha puesto muchas precauciones y eso ha aumentado los tiempos de viaje.

Todavía no ha habido nadie que sea capaz de explicarme exactamente qué es ser independiente, de qué y de quién.

-La llegada de nuevas operadoras, Iryo y Ouigo, ha hecho plantearse a muchos usuarios que quizás la red ferroviaria no estuviese preparada para asumir ese cambio de actividad.

-La red está perfectamente preparada para asumir eso y mucho más todavía. Es más, donde está el límite de capacidad del sistema ferroviario no es en la vía. Por ahí podrían pasar todavía muchísimos más trenes y no debería ocurrir nada. El mantenimiento se tiene que ajustar al nivel de tráfico, pero no tiene nada que ver. El problema de capacidad está en las estaciones, en los talleres, en las bifurcaciones, en los sitios donde puede haber un conflicto de tráfico. Sobre todo, en las estaciones, tanto desde el punto de vista de trenes como desde el punto de vista de aglomeración de viajeros.

-Estos días participa en las decimonovenas Jornadas internacionales Ingeniería para alta velocidad. ¿Se ha hablado de Adamuz?

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-No, hicimos un minuto de silencio al principio. Eduardo Romo, el presidente [de la Fundación Caminos de Hierro, organizadora del evento], al empezar recordó que este año es un año especial por este motivo y guardamos un minuto de silencio. Yo lo mencionaré, porque normalmente hago un resumen de lo que ha pasado en la alta velocidad en el mundo desde las jornadas anteriores.

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