Unas gafas para detectarlos a todos: Meta ya está añadiendo reconocimiento facial a sus 'smart glasses' con Ray-Ban y Oakley

El gigante tecnológico Meta planea añadir reconocimiento facial a sus gafas inteligentes, una medida que despierta recelos por su potencial invasión de la privacidad.

Una investigación de la revista 'WIRED' ha detectado que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha añadido a su aplicación de inteligencia artificial el código de un sistema biométrico que permitiría identificar a las personas captadas por la cámara de las gafas.

Esa función, denominada internamente 'NameTag', está diseñada para utilizar datos sensibles almacenados en los teléfonos de los usuarios para identificarlos y avisar así al portador de las 'smart glasses' de quién está a su alrededor.

Según la publicación, ese descubrimiento demuestra que la matriz propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp habría empezado a incrustar ese código de reconocimiento facial en una app complemetaria de Meta AI descargada más de 50 millones de veces.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, con unas gafas Meta Ray-Ban Display / Carlos Barria / EPC

Por ahora, la función está desactivada. De activarse, señala WIRED, tanto los modelos de gafas de Ray-Ban como las de Oakley "transformará los rostros capturados por las gafas de Meta en firmas biométricas únicas (...) y comparará cada una de ellas con las huellas faciales almacenadas en el teléfono del usuario". La multinacional oftálmica EssilorLuxottica, que colabora en la fabricación de sus gafas inteligentes, vendió más de siete millones de unidades en 2025.

Aprovechar el caos

Un documento interno filtrado por 'The New York Times' reveló en febrero que Meta quería aprovechar la agitación política en Estados Unidos de la mano de Donald Trump para lanzar su función de identificación biométrica. "La lanzaremos en un contexto político dinámico en el que muchos grupos de la sociedad civil que cabría esperar que nos atacaran tendrán sus recursos centrados en otras cuestiones", reza el memorándum.

La lanzaremos en un contexto político dinámico en el que muchos grupos de la sociedad civil que cabría esperar que nos atacaran tendrán sus recursos centrados en otras cuestiones Memórandum interno de Reality Labs de Meta

De esta manera, el gigante tecnológico recuperaría su polémico uso del reconocimiento facial, una tecnología que desactivó de Facebook hace cinco años por los problemas legales y de privacidad que suponía. 'The Information' ya adelantó el año pasado las intenciones de Meta.

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Públicamente, Meta se ha limitado a decir que está "estudiando" la adopción del reconocimiento facial y que tomará "un enfoque muy meditado". Ahora, la compañía ha tachado la información publicada por 'WIRED' de "intelecualmente deshonesta".

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