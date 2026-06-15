II Edición-Inmobiliario 360º
El Sindicato de Inquilinas interrumpe un acto de Isabel Rodríguez en Madrid
Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de una mujer y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización
EFE
Miembros del Sindicato de Inquilinas han interrumpido este lunes un acto en el que participaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el foro "II Edición-Inmobiliario 360º" organizado por El País, que ha cortado por unos minutos la emisión.
Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de una mujer y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización.
Tras esta interrupción, que ha provocado el corte de la emisión en directo, la presentadora del acto ha lamentado lo ocurrido y ha subrayado que este foro no era para organizar esto.
Una vez solventado el problema, la ministra de Vivienda ha abogado por centrarse en las soluciones, algunas con carácter de emergencia, priorizando el parque público.
También ha insistido en que hay que ahondar en el acuerdo, ya que en el ámbito político es donde menos acuerdos se han alcanzado en los tres años que es ministra.
Por ello, ha pedido a los diputados que atiendan a la demanda social.
Además, ha apelado al consenso en el Parlamento para aumentar la regulación y ha agregado que no se puede seguir creciendo de forma extraordinaria si no se da una solución a este problema de la vivienda porque "llegarán los populismos y las soluciones fáciles".
- El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz le debía 2.250 euros
- Badajoz se queda sin los cines Conquistadores: el cierre definitivo será el 30 de junio
- Movilización ciudadana para salvar los cines Conquistadores de Badajoz: más de 400 firmas en las primeras horas contra su cierre
- La jueza envía a prisión al autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz
- El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz ya declara ante la jueza
- El Ayuntamiento de Badajoz oferta 12 cursos de formación para 190 desempleados con una beca máxima de 1.620 euros
- Hay público de sobra para dos cines en Badajoz; el problema son las plataformas': Conquistadores encara su cierre
- Villa Conchita': el chalet de la Diputación de Badajoz que ofrece vacaciones inclusivas en Chipiona