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Felipe VI: "La fortaleza de este Foro reside en su capacidad de reunir miradas distintas"

"Una mirada basada en el conocimiento de los intereses y expectativas individuales, y en el reconocimiento de la interdependencia. La fortaleza de este foro reside en su capacidad de reunir miradas distintas y escuchar realidades directas. En el encuentro entre el conocimiento y la experiencia es donde suelen gestarse los mayores proyectos". Estas han sido algunas de las palabras del Rey Felipe VI. Más información