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Jordi Hereu: "Lo que me hiere más es que la diferencia entre el norte y el sur del Mediterráneo siguen siendo abismales"

"Les quiero expresar que nos quedan muchos retos. He visto el mapa que hacen desde el punto de vista del PIB... sobre el arco mediterráneo. Hay un gran reto para luchar por la igualdad. Hay que trabajar por la igualdad en el marco del Arco Mediterráneo. Lo que me hiere más es que la diferencia entre el norte y el sur del Mediterráneo siguen siendo abismales", ha lamentado Hereu.