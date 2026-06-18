Nombramiento
Naturgy ficha a Enrico Letta, exprimer ministro de Italia, como consejero independiente
La energética incorpora también a su consejo de administración a la economista alemana Anke Groth
Redacción
El consejo de administración de Naturgy ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una remodelación de su composición tras la salida del fondo británico CVC de su accionariado, que da entrada a la economista alemana Anke Groth y al exprimer ministro italiano Enrico Letta.
En concreto, el consejo ha acordado designar por cooptación como consejero independiente a Letta, actual presidente del Instituto Jacques Delors y decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs, en Madrid. Naturgy ha destacado que Letta combina experiencia institucional, trayectoria académica y un profundo conocimiento de la Unión Europea.
La energética ha comunicado la renuncia de los consejeros dominicales Javier de Jaime, Marta Martínez y José Antonio Torre de Silva, una vez Rioja SARL (CVC) ha vendido la totalidad de su participación en la compañía. El pasado 26 de mayo, el fondo de capital riesgo anunció su salida de Naturgy con la venta del 13,8 % del capital de la gasista, participación valorada en unos 4.000 millones de euros.
El consejo constata asimismo la renuncia del consejero dominical Nicolás Villén y ha recibido la propuesta del fondo australiano IFM para que Anke Groth ocupe su puesto, por lo que ha sido nombrada consejera por cooptación.
Groth, economista por la Universidad de Dortmund, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el grupo energético alemán E.ON, donde ocupó distintos cargos y formó parte de su comité de supervisión, y en la actualidad es consejera no ejecutiva de DKV Mobility Group y Mondi.
Además de los cambios en el órgano de administración, el consejo ha aprobado una modificación de su reglamento para eliminar el sistema de mayorías reforzadas vigente desde 2016, de modo que las decisiones volverán a adoptarse por mayoría ordinaria.
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