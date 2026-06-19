La venta de viviendas cae en abril y encadena cuatro meses de descensos

La compraventa de viviendas se mantuvo en terreno negativo en abril. En el cuarto mes del año se registraron en España 53.241 operaciones, un 1,8% menos que en el mismo mes de 2025. Con este retroceso, el mercado residencial encadena cuatro meses consecutivos de caídas interanuales, tras los descensos de enero, febrero y marzo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ajuste se produce después de un arranque de año marcado por una moderación o estabilización de la actividad. En enero, las ventas bajaron un 5% interanual, en febrero un 0,5% y en marzo un 2,2%. En conjunto, entre enero y abril se vendieron 231.714 viviendas, frente a las 237.395 del mismo periodo del año anterior, lo que supone una caída acumulada del 2,4%, que llega después de un 2025 récord, el segundo mejor ejercicio de la serie histórica.

Por tipo de vivienda, la segunda mano volvió a concentrar el grueso del mercado. En abril se vendieron 41.783 viviendas de segunda mano, el 78,5% del total, aunque las transacciones cayeron un 2,4%. La obra nueva, por el contrario, resistió mejor y alcanzó las 11.458 operaciones, un 0,6% más que un año antes. El comportamiento por régimen muestra una caída más acusada en la vivienda protegida. Las transmisiones de vivienda libre sumaron 49.946 operaciones, un 1,0% menos que en abril de 2025, mientras que las de vivienda protegida descendieron un 12,3%, hasta 3.295 operaciones. La vivienda libre representó el 93,8% de todas las compraventas del mes.

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Pese al retroceso, el volumen de abril se mantiene en niveles históricamente altos dentro de la serie reciente. El dato de 2026 es el cuarto mayor para un mes de abril desde 2007, solo por detrás de los registros de abril de 2007, 2008 y 2025. El mercado, por tanto, muestra señales de enfriamiento, pero no de desplome: las operaciones pierden impulso frente al excepcional nivel del año pasado, aunque siguen por encima de la mayoría de ejercicios de la última década.