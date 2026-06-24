La Comisión propone deducciones fiscales en algunas inversiones en I+D para competir con EEUU

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo paquete de simplificación, esta vez centrado en la fiscalidad, en el que plantea armonizar las deducciones de impuestos sobre algunas inversiones en I+D, con el objetivo de mejorar la capacidad de las empresas europeas para hacer frente a grandes competidores.

"Necesitamos invertir más en innovación, necesitamos invertir más en investigación y desarrollo, y es absolutamente esencial que eliminemos las barreras entre estados miembros", ha dicho el comisario Wopke Hoekstra. El holandés ha reconocido que la propuesta requiere unanimidad y cambios en las legislaciones de los Veintisiete, lo que no será fácil, pero ha insistido en que la medida es "un importante paso adelante" a nivel nacional e internacional.

A ojos de la Comisión, las diferencias entre países "crean un panorama fragmentado en toda la UE". Esta situación a menudo sitúa a la UE "en una posición menos ventajosa en lo que respecta a la competitividad frente a sus principales socios comerciales internacionales". Es decir, pone al bloque en desventaja respecto a Estados Unidos o Reino Unido.

Rebaja fiscal

En la práctica, Bruselas ha propuesto una reforma de la directiva de lucha contra la elusión fiscal. Lo que ha planteado es introducir una deducción de hasta el 100% para gastos en tangibles como plantas o maquinaria "utilizados directamente para I+D o para apoyar las instalaciones de I+D". Según el texto, "los contribuyentes pueden deducir los gastos admisibles inmediatamente en el período impositivo en el que se incurren, o bien en cualquiera de los cuatro períodos impositivos posteriores".

"Las empresas que soliciten un préstamo bancario para comprar equipos, contratar personal o invertir en innovación podrán deducir el importe total de los intereses", ha añadido además el comisario durante una rueda de prensa. "Estamos ajustando el umbral para evitar restricciones innecesarias a las empresas más pequeñas", ha añadido.

"Todos los Estados miembros han instado a la Comisión a intensificar sus esfuerzos en materia de simplificación e I+D, a impulsar la innovación y a superar la situación de estar limitados a 27 jurisdicciones, mejorando así la liquidez para garantizar la libre circulación de fondos entre nuestros 27 Estados miembros", ha dicho Hoekstra. "Esta propuesta hace precisamente eso", ha añadido. La Comisión calcula que la medida aumentará el PIB de la UE en un 0,2% y ahorrará a las empresas 265 millones de euros al año.

Venta 'online'

La medida forma parte de un paquete de simplificación más en el ámbito de la fiscalidad, un área en la que las competencias del Ejecutivo son limitadas, pero con el que espera que las empresas se ahorren hasta 8.000 millones de euros. Entre otras cosas, el Ejecutivo propone reducir las obligaciones de las empresas, eliminando algunos requisitos que se solapan con los de la OCDE.

Una de esas reducciones, y otra de las propuestas más tangibles y novedosas de esta propuesta, beneficiará a las empresas de venta 'online', especialmente a pequeña escala. La Comisión ha propuesto aumentar el umbral a partir del cual la plataforma tiene que dar cuenta a las autoridades fiscales.

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"Imagina que estás vendiendo ropa de bebé de segunda mano en una plataforma 'online'", ha explicado Hoektra, "antes de la reforma, tan pronto como vendías 30 pares o más de pijamas de bebé, la plataforma tenía que facilitar tu información a las autoridades fiscales". Bruselas ha propuesto que estas plataformas, en las que a menudo los ciudadanos venden productos de segunda mano, solo tengan que informar de la venta de artículos por un precio superior a 3.000 euros. "Esta es una gran noticia y una buena decisión para la economía circular", ha añadido el comisario.

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