Mercados
El Ibex 35 abre con una caída del 0,2% y pierde los 19.500 puntos, con el petróleo por debajo de 74 dólares
Todas las grandes plazas europeas se han despertado en rojo, con los inversores pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una ligera bajada del 0,17%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 19.500 puntos y situarse en los 19.479,7 enteros hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que las Bolsas siguen influenciadas por los acontecimientos en Oriente Próximo.
De hecho, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves que Washington busca un acuerdo definitivo con Irán pero "no a cualquier precio" y descartó que el pacto "contradiga los intereses de los socios y aliados" de Estados Unidos (EEUU) en la región, unas palabras con las que garantizaba que el "objetivo común de todos es la paz".
En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 73,8 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 1,9%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 70,5 dólares después de retroceder igualmente casi un 2%.
En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Iberdrola (+0,61%) y Endesa (+0,58%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Acciona Energía (-1%) e Indra (-0,7%).
Las principales Bolsas europeas abrían la última sesión de la semana con signo negativo, con pérdidas del 0,8% para Francfort y del 0,3% para París, mientras que Milán se dejaba un 0,9% y Londres un 0,4%.
En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1376 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,335%.
Fuente: El Periódico
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