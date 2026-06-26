Nuevas herramientas inteligentes para acompañar el trabajo editorial de SPORT

En una redacción digital, la velocidad nunca puede ir separada del rigor. SPORT trabaja cada día en un entorno informativo marcado por la actualización constante, la convivencia de formatos y la necesidad de ofrecer contexto a los lectores en tiempos cada vez más breves.

Ese ritmo es especialmente visible en un medio deportivo, donde una información puede evolucionar durante horas a partir de una rueda de prensa, una decisión técnica, una previa, un directo o un análisis posterior. Pero el reto va más allá del deporte: afecta al conjunto de la producción editorial digital, en la que los equipos deben ordenar información, adaptarla a diferentes canales, revisar textos, recuperar antecedentes y mantener la calidad en cada publicación.

En este contexto se enmarca MENTOR, un proyecto desarrollado por Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U., editora de SPORT, orientado a explorar la integración de herramientas de inteligencia artificial en el cms digital del medio. La iniciativa, financiada en el marco de las ayudas para la integración de inteligencia artificial en las cadenas de valor de los medios de comunicación, avanza con un enfoque centrado en el apoyo al trabajo profesional de la redacción.

Un reto común en las redacciones digitales

La transformación digital ha multiplicado las exigencias del trabajo periodístico. Las redacciones producen más formatos, actualizan con mayor frecuencia y operan en un entorno en el que cada contenido puede requerir titulares adaptados, resúmenes, apoyos para redes sociales, contexto documental o versiones preparadas para distintos usos editoriales.

A esa presión se suma la aparición de herramientas de inteligencia artificial de uso general, que han abierto nuevas posibilidades para organizar información, sintetizar materiales o agilizar tareas de apoyo. Para que esas capacidades resulten útiles en una redacción, deben integrarse con criterio en el flujo editorial, respetar los estándares del medio y funcionar bajo parámetros claros de calidad, seguridad y supervisión profesional.

MENTOR responde a esa necesidad desde el propio entorno de trabajo de SPORT. El proyecto se orienta a estudiar cómo determinadas capacidades de inteligencia artificial pueden incorporarse al cms digital para acompañar tareas concretas del proceso editorial y contribuir a una adopción ordenada de estas tecnologías.

Una asistencia integrada en el trabajo diario

MENTOR se concibe como una herramienta de apoyo al periodista. Su valor está en facilitar operaciones que forman parte de la producción de contenidos y que, bien asistidas, pueden ayudar a trabajar con más agilidad, más contexto y mayor consistencia editorial.

Entre sus líneas de trabajo se encuentran funciones relacionadas con la elaboración y revisión de contenidos, la propuesta de elementos de titulación, la ayuda en la corrección lingüística y de estilo, la generación de resúmenes, la transcripción de materiales audiovisuales, la traducción entre lenguas o la recuperación de contexto dentro del archivo editorial.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes en un entorno como el de SPORT, donde conviven la inmediatez de la actualidad, la necesidad de precisión, la producción de contenidos de servicio y la elaboración de piezas con mayor profundidad. Contar con herramientas que ayuden a localizar antecedentes, ordenar materiales o preparar versiones de trabajo permite que los profesionales concentren más tiempo en las decisiones de mayor valor: seleccionar, contrastar, interpretar, jerarquizar y contar mejor la información.

El criterio editorial como eje

La utilidad de la inteligencia artificial en una redacción depende de cómo se incorpora al trabajo real de los equipos. En MENTOR, la tecnología se plantea como una capa de asistencia dentro del flujo editorial: propone, organiza, sintetiza o facilita tareas, mientras el criterio profesional guía el uso de cada resultado.

Este enfoque mantiene el control en manos de la redacción. Los periodistas son quienes valoran la oportunidad de una sugerencia, ajustan el enfoque de una pieza, verifican la información, aplican el tono del medio y deciden qué contenido está preparado para publicarse. La inteligencia artificial aporta apoyo operativo; la decisión editorial sigue correspondiendo a los profesionales.

Ese equilibrio es especialmente importante en medios que trabajan con altos volúmenes de información y ritmos de actualización exigentes. Integrar herramientas inteligentes en el cms digital permite acercar la tecnología al lugar donde se desarrolla la producción periodística, sin alterar los hábitos esenciales de revisión, edición y responsabilidad editorial.

Un proyecto apoyado por ayudas públicas

MENTOR forma parte de las iniciativas impulsadas al amparo de las ayudas para la integración de inteligencia artificial en las cadenas de valor de los medios de comunicación. Esta línea de apoyo público está orientada a proyectos de desarrollo experimental que utilicen la inteligencia artificial para mejorar procesos, reforzar la competitividad y favorecer la transformación tecnológica del sector.

En el caso de SPORT, el proyecto permite avanzar en el análisis de herramientas de apoyo integradas en su propio entorno editorial digital. La ayuda contribuye a impulsar una iniciativa que requiere recursos técnicos, coordinación interna, pruebas, validación y una evaluación cuidadosa de su impacto en la actividad diaria de la redacción.

El marco de financiación también refuerza la dimensión pública del proyecto: no se trata solo de incorporar una tecnología novedosa, sino de explorar cómo puede aplicarse de forma útil, responsable y medible en la cadena de valor de un medio de comunicación.

Innovación aplicada al proceso editorial

MENTOR responde a una necesidad concreta: ordenar la incorporación de la inteligencia artificial en el trabajo editorial de SPORT para que aporte valor real al proceso periodístico. Su interés no está en la tecnología por sí misma, sino en su capacidad para apoyar tareas que hoy consumen tiempo, generar eficiencias y permitir que los profesionales concentren más esfuerzo en aquello que define el valor del periodismo.

En una redacción acostumbrada a trabajar con ritmos intensos, múltiples formatos y una relación constante con la actualidad, cualquier mejora en la organización del flujo editorial puede tener un impacto significativo. Pero ese impacto solo es positivo si se produce bajo criterios claros, con herramientas adaptadas al contexto del medio y con supervisión profesional en todas las fases relevantes.

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Con MENTOR, SPORT avanza en la integración responsable de inteligencia artificial aplicada al trabajo periodístico. Un proyecto orientado a complementar la labor de los profesionales, facilitar tareas del día a día y mantener el criterio editorial como eje central de la producción informativa.

Proyecto financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

MENTOR: Asistente integral de IA en CMS.

Expediente: TSI-100140-2025-0003

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Proyecto Mentor - Financiado por la Unión Europea / Sport

Fuente: Sport