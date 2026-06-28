La ciberseguridad, la clave para la competitividad en la era de la IA

La ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para combatir la nueva era de desafíos tecnológicos que han nacido como consecuencia de la irrupción de la inteligencia artificial (IA). En este sentido, la protección de datos, infraestructuras y procesos se han convertido en un eje crítico para mantener la competitividad empresarial en una nueva era digital. Esta fue una de las principales conclusiones del foro 'La seguridad cibernética, garantía para la competitividad' organizado por El Periódico, 'activos' y Prensa Ibérica, en la sede madrileña del grupo.

El debate fue moderado por Agustín Muñoz-Grandes, presidente de Cyber Madrid-Clúster de Ciberseguridad de Madrid, y reunió a representantes tanto del sector público como del sector privado para analizar nuevas soluciones para afrontar el nuevo panorama de riesgos que plantea la IA, el impacto de la regulación europea y los desafíos que las pequeñas y medianas empresas (pymes) afrontan. Muñoz-Grandes recordó que los recursos de ciberseguridad son limitados y obligan a las organizaciones a combinar tecnología, gobernanza y resiliencia para responder a amenazas cada vez más sofisticadas.

Desde Madrid recalcaron la importancia de esta nueva era tecnológica. José Ángel Álvarez, director del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid (CCMAD), calificó el momento actual que afronta la comunidad inteligente como "absolutamente revolucionario" desde el punto de vista tecnológico. "Estamos viendo capacidades sorprendentes en muchos sistemas", señaló, al tiempo que advirtió de que los ciberdelincuentes ya están incorporando estas herramientas dentro de sus carteras.

Volver a los principios

Sin embargo, Álvarez insistió en que la respuesta es menos complicada y no pasa únicamente por las nuevas tecnologías. "No hay soluciones milagrosas. Cuando nos enfrentamos a innovaciones, tenemos que volver a los principios generales", matizó. Entre ellos, las medidas que reconoció como "poco sexys" son la gestión de identidades, el control de vulnerabilidades y la gobernanza del dato.

Otro apunte clave del debate es que la IA es un arma de doble filo. La doble naturaleza de la IA, tanto como riesgo como solución, atravesó buena parte del diálogo. Alejandro Villar, Cybersecurity Advisor & Former CISO de TRC, fue contundente: "La IA en defensa no es una opción, es una respuesta obligatoria". A juicio del experto, la velocidad de los ataques ahora hace inviable responder con procesos tradicionales. "No podemos responder a incidentes de ciberseguridad en tiempos humanos", advirtió.

La visión de Villar fue compartida por José Manuel Moreno, director de Ciberseguridad de NTT Data, quien alertó sobre el desarrollo de modelos aún desconocidos. "El miedo no es tanto Mythos (el último modelo de Anthropic), sino otros modelos que no conocemos y que tienen capacidades similares", advirtió. Según Moreno, estas herramientas permitirán lanzar ataques masivos y obligarán a las organizaciones a reaccionar con mucha mayor rapidez. "También vamos a tener que ser capaces de usar tecnología generalista para utilizar la ciberseguridad a nuestro favor", añadió. Para el directivo, este incremento de la dependencia tecnológica exige aumentar la inversión en protección. "Si no hay confiabilidad, no tienes negocio. No es cuestión de hacerlo o no; es clave si quieres seguir en el mercado".

Roberto Gil, head of Cybersecurity GRC de Kyndryl Iberia, incidió en el potencial transformador de estas herramientas. "Usar esa IA a nuestro favor es una oportunidad, no solo en el ámbito tecnológico", afirmó. Una de las claves, según Gil, es la formación de los empleados para aprender a utilizar la IA de forma segura y productiva. "No es solo ChatGPT o Mythos: existe un riesgo, pero también una oportunidad muy grande", concluyó.

Además, Gil añadió que otro reto es la frecuencia de cambios en la industria, un fenómeno que inquieta cada vez más a las empresas, que temen quedarse atrás. "Esto cambia cada hora prácticamente", reflexionó. "Lo que estamos percibiendo ahora de las compañías es que están bastante nerviosas, ya sea por Mythos o por cualquier otro anuncio que estas empresas de IA están sacando", añadió. "Por mucho que tengas tus planes, si no tienes estas potencias de [IA], es muy difícil hacer frente a esto. Es un entorno demasiado cambiante".

Los empleados de mañana

Otro reto que unió en unísono a los expertos fue la protección del dato. Este desafío se consolidó como uno de los grandes ejes estratégicos. Fernando Martínez, head of Key Account Manager de Hornetsecurity, recordó que las cadenas de suministro son hoy en día mucho más largas y complejas, multiplicando los riesgos. "Antes desarrollábamos la empresa y luego añadíamos una capa de seguridad", recordó. Y Martínez resumió la nueva estrategia que toma Hornetsecurity en tres pilares clave: concienciación, gobernanza del dato y arquitecturas especializadas desde el origen con criterios de seguridad. "Hay que levantar la alfombra y recuperar los fundamentos clásicos de la ciberseguridad", manifestó.

El experto recordó que la tecnología ya no está al servicio del negocio, sino que "la propia tecnología es el negocio". La explosión de la inversión en IA ha transformado el panorama de riesgos existentes. "La superficie de ataque es ahora mucho más amplia", alertó. Para combatir estos nuevos peligros, Martínez pidió reforzar la gobernanza del dato a través de la formación continua de los empleados.

Martínez no fue el único. La formación continua del empleado fue identificada por los participantes como la primera línea de defensa frente a los ciberataques. Gil, de Kyndryl Iberia, insistió en que la alfabetización en IA debe formar un pilar clave de la cultura corporativa, mientras que varios ponentes coincidieron en que el factor humano seguirá siendo determinante a pesar de los avances tecnológicos.

Si hubo un consenso claro a lo largo de la mesa fue el de la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que forman la mayoría del tejido empresarial de este país. "Quien no se suba al carro de la IA tiene el riesgo de quedarse atrás", advirtió Francisco Luis De Andrés, de CISO.es. "O te adaptas, o no estás en el mercado. Las pymes no tienen recursos para adaptarse, no tienen ni siquiera posibilidad para poner un cerco", indicó.

Las pymes, según los expertos, afrontan una doble presión: deben adaptarse a las nuevas tecnologías a la vez que deben cumplir con las exigencias de la regulación creciente sin contar con los recursos suficientes para hacerlo. Por su parte, Martínez, de Hornetsecurity, también reiteró la necesidad de la colaboración público-privada para mejorar la capa de seguridad de las pymes.

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A pesar de los nuevos desafíos que acompañan la expansión de la IA, el cierre del debate dejó espacio para el optimismo. "Yo creo que nosotros somos más que los malos", resumió José Ángel Álvarez. Con esta afirmación, el experto sintetizó el espíritu del sector, que sigue convencido de que el talento, la cooperación y la IA pueden reforzar la resiliencia digital.

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