Todas las medidas anticrisis nuevas y prorrogadas por el Gobierno: ayuda al combustible, lista de gasolineras fraudulentas y desaparición de impuestos

El Gobierno ha anunciado este lunes la prolongación durante tres meses de algunas de las medidas aprobadas el pasado 20 de marzo, en el marco del paquete anticrisis por la guerra de Irán, además de algunas nuevas. En conjunto, el paquete a 1.825 millones de euros este 2026, a la que se añaden 2.700 millones, por la rebaja hasta su eliminación del impuesto a la producción energética.

Dentro de esta prórroga, sin embargo, no han entrado medidas como la rebaja del IVA al combustible, en línea con la recomendación de Bruselas. El próximo 1 de julio, el tipo impositivo del combustible volverá a ser del 21%, tras decaer la medida que lo fijaba en el 10%. La rebaja del IVA a la luz, por su parte, decayó el pasado 31 de mayo, volviendo al 21% un mes antes que el del combustible.

Reducción progresiva de la ayuda al combustible para particulares

El Gobierno ha anunciado que, durante los próximos meses, irá reduciendo de forma progresiva la ayuda al combustible que habilitó en marzo por los elevados precios del crudo. De esta manera, de los 20 céntimos por litro actuales, la rebaja caerá hasta los 15 céntimos por litro en julio; 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre, para desaparecer definitivamente en octubre.

No obstante, para los agricultores, pescadores y transportistas, el Gobierno mantendrá por el momento la bonificación de los 20 céntimos por litro.

Cláusula especial si se recrudece el conflicto para combustible y energía

Pese a la reducción progresiva de la ayuda, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar. Además, se revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado.

Refuerzo al control de las gasolineras

Como añadido a la prolongación parcial al descuento del combustible, el Gobierno ha anunciado que reforzará el mecanismo de control y transparencia que ejerce la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las estaciones de servicio, garantizando que la rebaja se traslada a los precios reales.

Además, el Gobierno autorizará a la CNMC a que, en caso de que existan establecimientos que no reflejen la rebaja en el precio final, publique sus nombres en una lista exponiendo sus “comportamientos anómalos”.

Desaparición del impuesto sobre la producción de energía eléctrica

Para impulsar la electrificación a nivel nacional, el Gobierno ha tomado la decisión de eliminar progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. De esta forma, el Ejecutivo irá rebajando en los próximos años la tasa impositiva, que se sitúa en el 7% en la actualidad, hasta el 5% en lo que queda de año, al 3,5% en 2027 y eliminándola en 2028.

Aagesen ha explicado que se trata de una eliminación gradual en 18 meses que va a contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de la industria, hasta un 6%.

Más ayuda a la compra de fertilizantes

Además de mantener las ayudas al combustible para profesionales, el Ejecutivo ha decidido ampliar las ayudas directas a los agricultores para la compra de fertilizantes, uno de los bienes cuyo precio ha aumentado de forma más drástica a raíz de la guerra de Irán. Esto se debe al repunte del gas natural, del que dependen totalmente. Así, el Ejecutivo ha aprobado 165 millones adicionales en ayudas directas a este cometido, que se añaden a los 500 millones ya destinados en marzo a estos efectos.

Prohibición de despido a las empresas beneficiarias de ayudas

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Otra de las medidas aprobadas este lunes consiste en la prohibición a las empresas beneficiaras de ayudas vinculadas al conflicto de Oriente Medio de despedir a empleados.

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