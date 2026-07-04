Merlin coloca a David Martínez como consejero en Madrid Nuevo Norte

Merlin Properties sustituye a su representante en el consejo de administración de Crea Madrid Nuevo Norte, la promotora y mayor propietaria de suelos del desarrollo urbanístico con el que comparte nombre, antes conocido como Operación Chamartín. David Martínez Montero, recién nombrado director de Desarrollo Inmobiliario de la socimi, relevará a Miguel Oñate, que ocupaba el cargo desde 2019.

El movimiento supone el regreso de Martínez a un proyecto que conoce desde dentro. El que fue consejero delegado de Aedas Homes hasta hace apenas unos meses ya fue director general de Crea Madrid Nuevo Norte entre septiembre de 2013 y agosto de 2016, cuando la operación todavía estaba bloqueada. Su vuelta se produce ahora en una fase completamente distinta: con el planeamiento aprobado y a punto de iniciar las obras de urbanización.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por IESE, la carrera de Martínez ha estado ligada a algunos de los grandes desarrollos urbanos de Madrid. Antes de su etapa en Aedas Homes, donde fue consejero delegado entre 2016 y 2026, dirigió la Junta de Compensación de Valdebebas y participó en el desarrollo de las Cuatro Torres, así como en Distrito Castellana Norte, nombre que tenía sociedad que después pasó a denominarse Crea Madrid Nuevo Norte.

El relevo de Oñate

La sustitución de Oñate por Martínez se produce dentro del reajuste interno que vive Merlin Properties tras el fallecimiento de Miguel Ollero, cofundador, consejero ejecutivo y director general corporativo de la compañía, el pasado mes abril. Sus tareas se han repartido en los últimos meses entre el resto del equipo directivo, al que se ha sumado Martínez, con el objetivo de impulsar todos los proyectos constructivos que tiene en marcha la inmobiliaria, principalmente en centro de datos ('data centers' en el argot), así como en madrid Nuevo Norte, donde Merlin irrumpió en su accionariado en 2019, con la compra a Grupo San José de un 14,46% de Crea Madrid Nuevo Norte por 169 millones de euros.

Desde entonces, comparte capital con BBVA, accionista mayoritario con el 75% del capital, y la propia San José, que mantiene un 10%. El consejo de administración está presisido por Álvaro Aresti, que no tiene funciones ejecutivas, y en el participan, además del vocal de Merlin Properties, el consejero delegado, José Ignacio Morales (exconsejero delegado de Vía Célere) y cinco representantes de la entidad finciera, así como un consejero de San José.

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Inicio de las primeras obras

El nombramiento llega apenas dos meses después de que Madrid Nuevo Norte arrancase las primeras obras del desarrollo en Las Tablas Oeste, el primer ámbito que entra en ejecución tras décadas de bloqueo de la antigua Operación Chamartín. Los trabajos comenzaron con la demolición de 15 naves y construcciones existentes como paso previo a la urbanización de un ámbito de unas 30,5 hectáreas, donde está prevista la construcción de 741 viviendas, más de 91.000 metros cuadrados de zonas verdes y nuevos espacios públicos. Es el primer movimiento físico de un proyecto llamado a transformar el norte de Madrid y que, en su conjunto, prevé 10.500 viviendas, un gran distrito de oficinas y la prolongación de la Castellana.

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