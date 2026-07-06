Previsiones
El Gobierno confía en alcanzar los 100 millones de turistas en 2026 tras un alza de las visitas del 6% en verano
El Ministerio de Turismo calcula que entre junio y septiembre llegarán a España 43 millones y dejarán un gasto de 64.000 millones de euros
El Gobierno confía en alcanzar los 100 millones de turistas en 2026 gracias en parte al efecto 'refugio' de la guerra de Irán que hace que el turismo siga sin perder el tono después de cinco años de crecimientos. "Para nosotros el número de turistas no es el objetivo principal, sino consecuencia de la política que estamos desarrollando. Es probable que lleguemos a los 100 millones de turistas si seguimos en esta tendencia", ha asegurado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
El ministro ha presentado este lunes las expectativas de su departamento para los cuatro meses de verano (de julio a septiembre), con una previsión de llegada de visitantes internacionales de 43 millones, un 6% más que hace un año, y un gasto que ascenderá a 64.000 millones de euros, un 10% más. Las cifras son mucho mejores de las que se podían haber previsto en marzo, cuando las incógnitas sobre la guerra en Oriente Medio todavía eran muy altas y se desconocía si el impacto sobre el turismo sería más negativo que positivo.
"Hay demanda que tenía que ir a otros sitios que se desplaza a España, pero al mismo tiempo cuando hay incertidumbre económica esto afecta negativamente al turismo. En la suma de ambos fenómenos el resultado es que seguimos creciendo", ha expresado Hereu. El ministro tampoco descarta que las cifras sean incluso mejores, gracias a las reservas de última hora, que en los últimos meses han ido ganando relevancia y han llevado a un crecimiento en los meses de abril y mayo superior a lo que había previsto el ministerio antes del conflicto. En abril, los turistas internacionales avanzaron un 5,2%, mientras que en mayo crecieron un 9,5%.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un matrimonio y un vecino, intoxicados al pintar un depósito de agua en Oliva de la Frontera
- El Tribunal Supremo confirma la condena al alcalde de Villar del Rey por vulnerar el honor del abogado Fernando Cumbres
- El ascensor del conflicto: vecinos de Santa Marina en Badajoz denuncian destrozos, suciedad e inseguridad en sus puertas
- Estos son los planes que puedes hacer en Badajoz este fin de semana
- Medio centenar de vecinos desalojados por un incendio en un piso en la calle Valladolid de Badajoz
- Badajoz recupera sus 'Atardeceres Musicales' en el parque del Guadiana
- En prisión un joven entrenador de Badajoz por presunta agresión sexual a una jugadora del Club Pacense Voleibol
- Los bomberos de la Diputación de Badajoz regresan de Venezuela tras siete días de intensas labores de rescate