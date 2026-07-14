Ganuza pasa el 'examen' del Congreso con el compromiso de "luchar para que la CNMC sea una institución independiente"

No ha habido sorpresas y, Juan José Ganuza, el candidato del Gobierno a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ha pasado el 'examen' de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, con los únicos vetos del Partido Popular y Vox y su compromiso para "luchar para que la CNMC sea una institución independiente". También han recibido el aval parlamentario los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo a consejeros: Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría.

"Soy un académico que llevo 30 años escribiendo. He apoyado y criticado decisiones del Gobierno por igual y mi actitud como presidente de la CNMC será absolutamente la misma", ha asegurado Ganuza, sobre una cuestión, la de la independencia de la CNMC, que ha acompañado al organismo desde su creación en 2013 a partir de la unión de la autoridad de competencia y de los reguladores sectoriales.

El nombramiento de los consejeros y del presidente de la CNMC depende del Gobierno, aunque los candidatos deben recibir el visto bueno de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que puede vetar algún nombre si así lo decide una mayoría absoluta de esta comisión. No ha sido el caso, ya que 'solo' 17 diputados de 36 han votado en contra.

El aspirante a presidente --el Consejo de Ministros debe todavía ratificar su nombramiento-- ha fijado como sus principales retos de los próximos seis años la regulación de la economía digital, la vigilancia de la contratación pública a la que se destina "miles de millones" y la revisión de la normativa sobre fusiones empresariales para ponderar su impacto sobre la innovación y no solo sobre los precios, como ocurre ahora.

Y no ha eludido ninguna pregunta de los diputados, ni siquiera aquella sobre el siempre presente y polémico debate sobre la escisión de la CNMC, introducido en este caso por la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, quien ha sostenido que "es un buen momento para plantear si la organización actual de la CNMC es la más adecuada". "Me pronuncié en su momento cuando se creó la CNMC porque, como usted, también tenía la preocupación de la especialización, pero es cierto que hay un amplio debate en la academia sobre cuál es el mejor diseño. La ventaja de descentralizar es la especialización y reducir los costes de transacción y la ventaja de tener todo centralizado, aparte de las inergias, es que es más complicado ser capturado por los sectores. Es un tema abierto que por suerte tiene que elegir el legislador y no me corresponde a mi", ha respondido Ganuza.

El diseño de la estructura de la CNMC es competencia del Gobierno, quien de hecho promovió hace dos años, a propuesta de la entonces vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (hoy Comisaria Europea de Competencia), la escisión del área de energía para dotar a esta materia de una regulación y de una supervisión mucho más especializada que la que puede dedicar la CNMC, pero el proyecto se quedó varado en la tramitación parlamentaria. En este sentido, el diputado de Sumar, Carlos Martín Urriza, uno de los partidos que incluyó la segregación de la parte energética en su programa electoral, mostró este martes a título personal sus "dudas" sobre esta medida "después de ver las consecuencias que tuvo el cero electrico y la financiación de las redes eléctricas", entre otras cuestiones.

Veto de PP y Vox

Además de Ganuza, el Congreso de los Diputados ha dado su aval a los otros tres consejeros propuestos por el Gobierno: Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría, en sustitución de Josep Maria Salas y Carlos Aguilar, cuyo mandato había expirado junto con al de Cani Fernández, y de Pilar Sánchez, tras su dimisión en enero de este año. Los tres han salido adelante con los mismos votos a favor y en contra que Ganuza y, por tanto, con los únicos vetos del Partido Popular y Vox.

"Cuerpo ha decido inclinarse por perfiles vinculados al Gobierno con la exjefa de gabinete de Calviño, el exdiputado de ERC y la candidata de Sumar a Castilla y León. Está muy claro, la debilidad del Gobierno es patente y necesita apoyos de partidos minoritarios para seguir en el poder. Ustedes no son independientes", ha criticado la diputada popular, Pilar Alía. "Proponemos el veto a los candidatos propuestos porque la CNMC no puede presentar competencia de forma efectiva si sus consejeros no tienen absoluta independencia de los partidos políticos", ha añadido su homólogo de Vox, Pablo Sáez.

"Me harán falta seis años, pero espero demostrarle cuán equivocado está usted", ha respondido Capdevila a Sáez y, en consecuencia, también a Alía. Por su parte, Echebarría ha reconocido que “es difícil” que una persona "mayor de edad” “tenga neutralidad política”, pero ha añadido que no se presenta como aspirante a consejera de la CNMC para “servir a los intereses de ningún gobierno, sino a los intereses de los españoles".

Experiencia pública y académica

Como Ganuza, durante su intervención, cada uno de los candidatos ha tratado de demostrar su “idoneidad” para el puesto de consejero de la CNMC a partir de su currículum y experiencia, y en los tres casos han eludido dar ninguna opinión sobre cuestiones que pudieran ser objetivo de su estudio en el futuro.

Carmen Balsa ha enfatizado sus 34 años en la Administración pública, tras obtener el título de Técnico Comercial y Economista del Estado (TECO), entre los que se encuentra un par de años en la precursora de la CNMC, la Comisión Nacional de la Compentencia. Joan Capdevila ha subrayado su experiencia como legislador en el seno de la Cámara Baja con su participación en más de 30 proyectos de ley y el conocimiento de los sectores económicos y se ha comprometido a "contribuir" a la deliberación "con criterio propio, prudencia, estudio y sentido institucional".

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Marina Echebarría ha puesto en valor sus 39 años como catedrática de derecho mercantil, sus labores prelegislativas y se ha definido como "una jurista con un cierto recorrido"; ha enumerado algunas cuestiones que colearán de la actual 'directiva' del regulador como los expedientes a la banca por índices de interés fijo o los expedientes relacionados con el apagón del 28 de abril de 2025 y ha reconocido no ser experta "ni pretenderlo" en los ocho sectores regulados por la CNMC, pero ha confiado en integrarse en un equipo con "los mejores funcionarios del Estado español" y en su "experiencia y capacidad de aprendizaje para realizar una labor útil".

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