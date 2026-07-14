La gran banca de Wall Street hace caja con la volatilidad: JPMorgan y Wells Fargo pulverizan las previsiones

Cada sacudida en los mercados tiene un ganador. Este año, ese ganador ha vuelto a ser, como siempre, la gran banca de Wall Street: un exclusivo club compuesto de entidades financieras como JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley. La guerra en Irán, los altibajos bursátiles, la incertidumbre geopolítica y los elevados tipos de interés en Estados Unidos han impulsado un segundo trimestre récord para el núcleo fuerte de la banca global.

La volatilidad en los mercados a lo largo de este trimestre ha llevado a los analistas a pronosticar unos ingresos por ‘trading’ de 39.000 millones de dólares (34.218 millones de euros) para el conjunto de los cinco bancos. Esto implica un alza del 7% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando recaudaron 36.5000 millones de dólares (32.026 millones de euros). La próxima semana, el Ibex 35 también seguirá la estela de Wall Street con el arranque de la temporada de resultados.

JPMorgan, el primer banco en presentar sus cuentas, batió ampliamente las previsiones del mercado, al registrar un beneficio neto de 21.200 millones de dólares en el segundo trimestre, un 41% más que hace un año y por encima de los 16.500 millones esperados por el mercado. Wells Fargo siguió el mismo camino, con unas ganancias de 6.400 millones de dólares, frente a los 5.600 millones que descontaban los analistas, lo que representa un incremento del 17% respecto al mismo periodo de 2025.

Bank of America también ha superado las expectativas, con un aumento del 27% en sus beneficios netos, hasta alcanzar los 9.100 millones de dólares, impulsado por un repunte de las operaciones bursátiles. Brian Moynihan, consejero delegado del grupo, se congratuló por los resultados. “En un contexto económico favorable, los consumidores y las empresas, que se muestran resistentes, recurren a Bank of America para gastar, pedir préstamos e invertir”.

Comisiones de otra galaxia

La guerra no fue el único factor que impulsó las mesas de negociación entre abril y junio. Hubo otro acontecimiento de gran repercusión que impulsó los mercados de capitales: la salida a bolsa de SpaceX. Los bancos de Wall Street que participaron en la operación —entre los que se encontraban casi todos los pesos pesados— prevé obtener más de 500 millones de dólares (438 millones de euros) en comisiones gracias a la mayor salida a bolsa de la historia.

JPMorgan logró recaudar hasta 3.300 millones de dólares dentro del segmento de banca de inversión, lo que supone un incremento del 30% con respecto al año anterior, gracias a 75 millones de dólares de la salida de SpaceX.

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Se estima que este auge de operaciones impulsará los ingresos de la división de banca de inversión hasta cifras de doble dígito: se prevé que los bancos registren un crecimiento del 27%, hasta alcanzar los 11.100 millones de dólares de ingresos.

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