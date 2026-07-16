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El Ibex 35 recupera los 19.300 puntos apoyado en la caída del petróleo

El selectivo español avanza alrededor de un 0,2% en los primeros compases de la sesión, mientras el Brent baja hasta los 84,6 dólares y Digi Spain debuta en Bolsa

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Pablo Gallén

Madrid

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves con una subida del 0,13%, hasta situarse en los 19.299,7 puntos, en una apertura marcada por el nuevo descenso de los precios del petróleo.

Tras los primeros minutos de negociación, el principal índice de la Bolsa española ampliaba su avance hasta el 0,26% y recuperaba la cota de los 19.300 puntos, con un máximo inicial de 19.327,5 enteros.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba en torno a los 84,6 dólares tras caer un 0,4%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, retrocedía un 0,2%, hasta los 79,5 dólares.

La jornada también está marcada por el debut bursátil de Digi Spain Telecom, filial española del Grupo Digi, que comienza a cotizar a un precio de 5,60 euros por acción.

Dentro del Ibex 35, Acerinox encabezaba las ganancias en los primeros compases de la sesión, con un avance del 1,5%. Le seguían ACS, también con una subida del 1,5%, y ArcelorMittal, que se revalorizaba un 1,2%.

En el extremo contrario se situaban Cellnex, que cedía un 0,76%; Telefónica, con un descenso del 0,75%, y Amadeus, que perdía un 0,7%.

Las principales Bolsas europeas abrían con signo mixto. Fráncfort y Milán cotizaban prácticamente planas, mientras París bajaba un 0,1% y Londres retrocedía un 0,4%.

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En el mercado de divisas, el euro se apreciaba frente al dólar y se intercambiaba a 1,147 dólares. Por su parte, la rentabilidad del bono español a diez años ascendía hasta el 3,591%.

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Fuente: El Periódico

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