La prórroga llevaría a Almaraz a vivir hasta los 47 años, mientras más de un centenar de nucleares cierran pasados los 60

El supervisor nuclear español, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), dio oficialmente este jueves su aval a prorrogar hasta 2030 la clausura de la central de Almaraz, que tenía previsto cerrar su primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y el segundo un año después, el 31 de octubre de 2028. La decisión del CSN es puramente técnica y la última decisión la tiene el Gobierno, pero si así fuera la central cacereña cerraría sus puertas a los 47 años de vida.

Se trata de una edad madura si se tiene en cuenta que la central se diseñó en un inicio para operar alrededor de 40 años. Pero ese realmente no es más que el tiempo mínimo en el que se preveía que la instalación funcionase con plena seguridad. "La experiencia internacional confirma que es técnicamente viable operar las centrales más allá de esa vida inicial de diseño, manteniendo los mismos, o mayores, niveles de seguridad y fiabilidad", explica la Sociedad Nuclear Española en su página web.

Y la manera de hacerlo es a través de inspecciones y modernizaciones para obtener permisos que, en muchos casos, pueden llegar hasta los 80 años. La denominada operación a largo plazo -operación de los reactores nucleares más allá de 40 años- es una práctica establecida en al menos 20 de los 32 países del mundo que cuentan con esta fuente de generación eléctrica, según el Foro Nuclear, lobi español de esta tecnología. Y así ha ocurrido con más de la mitad de las 400 instalaciones de este tipo que hay en el planeta.

Un ejemplo es Estados Unidos, país de referencia tecnológica para la mayor parte de las centrales españolas y que cuenta con 93 centrales que aspiran a vivir más de 60 años. También otros países como Reino Unido, Rusia, Japón, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Francia, Suiza y Estados Unidos. El último informe del Foro Nuclear, publicado en junio, afirma que hay hasta 144 centrales en todo el mundo que tienen previsto cerrar pasados los 60 años.

Bruselas recomienda precisamente este viernes a los países impulsar la prolongación de la vida útil de las nucleares existentes

En Europa, la Comisión Europea ha recomendado reiteradamente en los últimos meses a los Estados miembros evitar un cierre “prematuro” de sus centrales nucleares. Y así lo ha vuelto a reclamar el Ejecutivo europeo precisamente este viernes, dentro de su Electrification Action Plan, en el que recuerda que respeta la decisión de los Estados miembros de establecer la matriz energética que deseen, pero añade que "se debe impulsar la prolongación de la vida útil de los reactores existentes, salvo que no sea viable económicamente o sea incompatible con los máximos estándares de seguridad".

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North Anna es una central del Estado de Virginia 'gemela' de Almaraz y Ascó que en agosto de 2024 recibió el aval de su regulador para operar hasta los 80 años. El supervisor americano (Nuclear Regulatory Commission) solía conceder autorizaciones por un plazo de 40 años y, una vez cumplidos los primeros 20 años, las empresas propietarias podían solicitar 20 años adicionales hasta alcanzar los 60. Pero hace una década puso en marcha la posibilidad de solicitar autorización adicional hasta los 80 años.

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