AUTOMÓVIL
Ford sella una alianza histórica con Geely que garantiza el futuro de la planta de Valencia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de varios ministros y Pérez Llorca, acude a la factoría valenciana para reunirse con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, tras el acuerdo con la multinacional china del automóvil
José Luis Zaragozá
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana jueves la factoría Ford Almussafes (Valencia) tras el pacto que ha alcanzado Ford con la firma automovilística Geely para cederle parte de las instalaciones de la planta valenciana, tal como ya informó Levante-EMV. El encuentro de Sánchez con los principales dirigentes de la multinacional del automóvil en Europa -acudirá su presidente, Jim Baumbick- se produce en plena incertidumbre debido a la baja carga de trabajo para su actual plantilla (4.296 empleados), ya que esta industria automovilística depende en exclusiva del modelo Kuga, los ajustes en la producción y el retraso del nuevo vehículo multienergía (derivado de la familia Bronco). El máximo responsable de la firma del óvalo en el viejo continente realizará "un importante anuncio corporativo relativo a las operaciones de Ford en Europa".
La cita entre Sánchez, según ha podido saber este diario, tiene lugar a los dos años de aplicarse el llamado 'Mecanismo RED', con el visto bueno del Gobierno. Este expediente se concibió como un marco de flexibilidad y regulación para hacer frente a la transición en la carga de trabajo de la factoría. Posteriormente, el Ejecutivo central aprobó prórrogas, siendo la más reciente la extendida hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida ha permitido mantener el empleo de cerca de 1.000 trabajadores garantizando aproximadamente el 90 % del salario. Al evento también acudirá el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. También acudirán los ministros de Industria, Jordi Hereu, así como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la mimistra de Ciencia, Diana Morant.
Aunque Ford confirmó la adjudicación de un nuevo modelo su producción no comenzará hasta 2028, lo que mantiene una brecha de actividad hasta entonces El Kuga es el único vehículo que se ensambla actualmente y eso ha provocado mínimos históricos de producción (98.591 unidades en 2025, un 18,69% menos que un año antes) y ha forzado a la compañía a estudiar cómo alargar la vida comercial de este coche.
La sección sindical de STM Intersindical Valenciana ha pedido reunirse con el presidente del Gobierno, De conseguir mantener este encuentro, el sindicato exigirá al Ejecutivo central que "adopte las medidas necesarias para que una empresa que ha recibido cientos de millones de euros de dinero público sitúe a los trabajadores en el centro de sus decisiones". También reclamará que "cualquier ayuda pública futura quede condicionada al restablecimiento de los derechos laborales y de los salarios perdidos durante los últimos años".
Transición compleja
El nuevo SUV compacto derivado del Bronco, en principio, no llegará a las líneas de montaje hasta 2028, dejando un periodo de transición complejo que impacta a la plantilla. Para hacer frente a esta transición y a la caída de facturación (que cerró el ejercicio anterior con un descenso del 11%), la fábrica y los sindicatos se encuentran negociando prórrogas a los acuerdos de electrificación previos y ajustes en las condiciones de los trabajadores.
Ford España obtuvo un beneficio neto de 69,8 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 70,5% respecto a los 236,3 millones de euros registrados el ejercicio anterior, en un año marcado por la reducción de la facturación de la compañía, aunque con un crecimiento de las ventas de vehículos en el mercado español. La filial de la multinacional norteamericana vio disminuir de forma significativa sus ingresos financieros, que pasaron de 211,4 millones de euros en 2024 a 18,8 millones en 2025, además de registrar una facturación de 4.623,58 millones de euros durante 2025, un 11% inferior a la del ejercicio precedente.
A la espera de Geely
En inversiones, Ford España destinó 48 millones de euros a inversiones en inmovilizado durante 2025, financiadas en parte con los recursos generados por sus actividades industriales y comerciales, además de subvenciones públicas a la inversión y proyectos.
Por su parte, la firma china del automóvil Geely tiene previsto invertir en la planta de Ford Almussafes mediante la adquisición de la nave 'Body 3'. La compañía asiática planea establecer allí una línea de producción independiente para fabricar un modelo eléctrico propio y producir otro vehículo por encargo para la marca del óvalo. Geely desarrollará en Alemania y Suecia los coches que fabricará en Valencia. La empresa abre un centro tecnológico para acelerar su expansión en Europa.
Fuente: Levante - EMV
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