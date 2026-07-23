Sánchez: "El acuerdo entre Ford y Geely demuestra la capacidad de España para atraer inversiones"

"La decisión de desarrollar aquí este nuevo proyecto demuestra la capacidad de España país para atraer grandes inversiones y participar de las transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad". Así se ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el anuncio realizado este jueves por la multinacional Ford para sellar un acuerdo con la empresa china Geely para crear una 'joint venture' con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

Como resultado de esta "alianza estratégica", la fábrica valenciana y su plantilla pasarán a pertenecer a esta empresa conjunta una vez empiece sus operaciones, lo que está previsto para la primera mitad de 2027, dependiendo de las aprobaciones regulatorias. La 'joint venture', junto a las instalaciones y el personal, serán propiedad en un 66% de Ford y en un 34% de Geely.

"Un equipo, dos marcas, cinco productos", han resumido el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, y el vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, Victor Young, en un acto en la fábrica valenciana, a la que han acudido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

"Recuperación y confianza"

Según el presidente del Gobierno, durante su intervención en la factoría de Almussafes, "hoy nos estamos reuniendo para hablar de recuperación, confianza, crecimiento y prosperidad. No sólo para esta provincia, sino para toda la Comunidad Valenciana. Eso es lo que representa el acuerdo entre Ford y Geely: futuro", ha puntualizado Sánchez.

Respecto al futuro de la planta valenciana del automóvil, según Sánchez, el cambio está en marcha. "Nuestro objetivo es claro: que esta transformación se traduzca en más industria, más empleos y más empresas. Empleos más estables, cualificados y con más futuro". Además, ha destacado que el Gobierno de España se ha volcado en estos años en impulsar esta transformación. De hecho, el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado ha movilizado más de 4.800 millones de euros para atraer inversiones, impulsar la innovación y reforzar la cadena de valor.

Plan Auto 2030

Sánchez ha asegurado que el Plan Auto 2030 tiene una convicción muy clara: "Que la transición energética y, por tanto, la sostenibilidad, sea también un activo para la reindustrialización y el refuerzo de liderazgo de España en Europa". Y ha destacado que en 2024 se aprobó el primer Mecanismo RED de ámbito territorial y que se va a prorrogar hasta finales de 2026. "Gracias a este instrumento, que ha tenido un coste de cerca de 45 millones de euros, Ford y sus principales suministradores han podido proteger el empleo, facilitar la formación de alrededor de 4.000 trabajadores y acompañar la adaptación a los nuevos procesos productivos".

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En su opinión, "esta planta representa el mejor ejemplo de una política económica, de una política industrial, que coloca la colaboración público-privada y la descarbonización industrial en el centro de la agenda. Este acuerdo -ha agregado- no marca el final de ningun proceso. Marca el comienzo de una nueva etapa. Una etapa con más innovación, más capacidad tecnológica, más oportunidades, más empleo de calidad y con más sostenibilidad".

Fuente: Levante - EMV