Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunto (Valencia) tras dar entrada a su socio chino Gotion

El fabricante chino de baterías Gotion está negociando entrar en la gigafactoría de PowerCo en Sagunto. La empresa asiática lleva meses visitando la gigafactoría y fuentes vinculadas al proyecto apuntaban que venían a comprarla, según ha tenido conocimiento Levante-EMV. Las conversaciones están centradas en la posibilidad de formar una joint venture, según ha avanzado La Tribuna de la Automoción. Volkswagen asegura a este periódico que no tiene intención de "ceder el control" de la planta de Sagunto.

El grupo alemán ha indicado a preguntas de Levante-EMV lo siguiente: "PowerCo cuenta con numerosos proveedores estratégicos y alianzas estratégicas en su camino para convertirse en la empresa líder en el sector europeo de las celdas de batería y evalúa periódicamente las oportunidades estratégicas, incluidas posibles colaboraciones con socios. No hacemos comentarios sobre los rumores del mercado". La negociación se destapa en pleno retraso del proyecto.

Cambio de director en plena tormenta

El grupo Volkswagen ha cambiado al CEO de PowerCo en España en plena crisis con los proveedores. La empresa ha sustituido a Andreas Rottmann por Ralf Schmid, que ya está trabajando en Valencia. El nuevo CEO de la filial de baterías de Volkswagen asume las riendas de la fábrica en medio de los continuos retrasos y el conflicto con la empresa surcoreana K-Ensol, que tenía el contrato para montar las salas blancas y secas (la zona más sensible e importante de la planta) y que ha mandado a parte de los trabajadores a Corea del Sur con el trabajo a medio hacer.

Socios

Este periódico ha tenido conocimiento de que Gotion ya tiene despacho en Sagunto. Gotion es el socio estratégico y proveedor clave de baterías del grupo Volkswagen, el cual posee aproximadamente el 26 % de sus acciones tras una inversión inicial de mil millones de euros realizada en 2020. Esta alianza impulsa la producción global de vehículos eléctricos mediante el desarrollo conjunto de celdas estándar unificadas.

Gotion acaba de anunciar una inversión de más de 940 millones de euros destinados al desarrollo de baterías eléctricas en Valladolid. La iniciativa se artícula en torno a dos ejes: la fabricación de catodos, un componente esencial para las baterías, y el desarrollo de sistemas avanzados de reciclaje de baterías, orientados a recuperar materias primas estratégicas. La planta de celdas de Sagunto es un complemento perfecto a la estrategia industrial de Gotion.

2.200 millones invertidos

El grupo Volkswagen ha movilizado de momento una inversión de 2.200 millones de euros en Sagunto. El proyecto ha sufrido un retraso importante en medio de las negociaciones con Gotion. El contratista clave de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, la firma coreana K-Ensol, ha mandado a parte de sus trabajadores a Corea del Sur con el proyecto sin terminar y a cinco meses de la fecha teórica del arranque de la producción. Varias fuentes ajenas al grupo alemán de automoción han coincidido en que la relación entre la empresa que se dedica al montaje de las salas blancas (donde se acomete casi todo el proceso productivo de las celdas para el coche eléctrico) y PowerCo (filial de baterías de VW) está en revisión.

Esta situación se produce después de que PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, haya retrasado el inicio de la producción, como informó Levante-EMV en junio. La producción en la planta debía haber comenzado el próximo 26 de septiembre y la nueva fecha prevista es a finales de diciembre. En cualquier caso, es esencial que las citadas salas blancas estén terminadas.

Volkswagen también ha roto su relación contractual con las valencianas Bertolín, Pavasal y Becsa por los sobrecostes y ha encargado a OHLA que termine la urbanización interna de la gigafactoría de baterías de Sagunto, según ha confirmado Levante-EMV. En los últimos meses, la relación entre la multinacional alemana y las contratistas valencianas se ha tensado hasta el punto de que el contrato se ha roto.

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Colaboración estratégica

Gotion es el colaborador estratégico chino de referencia de Volkswagen. Parte de los valencianos contratados para trabajar en la gigafactoría de Sagunto se están formando en un laboratorio conjunto de celdas de baterías que tienen Volkswagen y Gotion en la ciudad china de Dalian.

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