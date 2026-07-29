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Transportes fija servicios mínimos del 73% en la alta velocidad para la huelga del 31 de julio

Los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada

Archivo - Trenes AVE durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid

Archivo - Trenes AVE durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

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EP

MADRID

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos ante la huelga convocada en solitario por Sindicato Ferroviario en Renfe para el próximo viernes, 31 de julio, fijándolos en un 73% para los trenes de alta velocidad.

Según ha informado Renfe, los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada.

Estos porcentajes no significan que los trenes que no están incluidos se vayan a cancelar, sino que, en función del seguimiento que tenga la huelga, podrían no circular.

En este sentido, las otras dos jornadas de huelga convocadas por este sindicato en el último mes consiguieron un seguimiento del 1,8% y 2,1%. En esta tercera jornada, Sindicato Ferroviario protesta por "la peligrosa situación" que considera que se vive a bordo de los trenes, como consecuencia de "deficiencias de los sistemas de climatización".

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A la huelga están llamados todos los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

Fuente: El Periódico

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