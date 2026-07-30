Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Resultados empresariales

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

La tecnológica estadounidense indicó que su facturación total en los últimos seis meses fue de 382.125 millones de dólares, un 18 % más en términos interanuales

Imagen de archivo del logo de Amazon.

Imagen de archivo del logo de Amazon. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York

El gigante del comercio electrónico Amazon ganó entre enero y junio de este año 92.902 millones de dólares, un 163 % más que en el mismo semestre de 2025, según divulgó este jueves en un comunicado.

La tecnológica estadounidense indicó que su facturación total en los últimos seis meses fue de 382.125 millones de dólares, un 18 % más en términos interanuales.

El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó el rendimiento de su plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que creció un 36,7 % en el segundo trimestre, con unos ingresos de 42.200 millones de dólares.

Según el ejecutivo, esta cifra representa el crecimiento más rápido de AWS en 18 trimestres.

Jassy señaló además que los negocios de inteligencia artificial (IA) y chips de Amazon, entre los que se incluyen Graviton y Trainium, superaron cada uno una proyección de ingresos anuales de más de 25.000 millones de dólares.

Entre marzo y junio, dato en el que más se fija Wall Street, el beneficio de la empresa fue de 62.647 millones de dólares, una subida del 244 %, y la facturación ascendió un 20 %, hasta 200.606 millones.

La empresa anotó que los ingresos netos del segundo trimestre incluyen ganancias antes de impuestos por un valor de 53.400 millones de dólares, procedentes principalmente de sus inversiones en la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de IA Claude.

Por otro lado, la compañía divulgó que las ventas del comercio electrónico en Norteamérica han crecido durante estos tres meses un 16 %, hasta 116.177 millones de dólares, mientras que las del resto del mundo han incrementado un 14 %, hasta 42.197 millones.

Por su parte, su negocio de publicidad ha ingresado 19.809 millones de dólares, un 26 % más que en el mismo periodo de 2025.

Noticias relacionadas

Los resultados de Amazon superaron las expectativas de los analistas y en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street sus acciones subían un 8,55 %.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Nos jugamos la vida”: vecinos de Pozo Navarro en Badajoz claman por una línea continua en la entrada de su urbanización
  2. Detenido un militar de la base de Botoa en Badajoz tras el supuesto hallazgo de fotografías íntimas de compañeras
  3. Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
  4. “Esto no es un hobby, es nuestra vida”: los pintores de 7 Realismo Vivo en Badajoz reivindican el oficio artesanal
  5. San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: 'Doy fe de que es el patrón de los imposibles
  6. El ocio desde las alturas: una ruta por sus terrazas
  7. La CHG culpa al Club de Piragüismo de Badajoz del cierre del río a la navegación
  8. El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio

Almendralejo aumenta la partida para inversiones en casi dos millones para este 2026

Almendralejo aumenta la partida para inversiones en casi dos millones para este 2026

Directo | Ascienden a 15 las personas muertas intentando llegar a nado a Ceuta

Directo | Ascienden a 15 las personas muertas intentando llegar a nado a Ceuta

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

El alcalde de Badajoz presume de datos "históricos" de desempleo

El alcalde de Badajoz presume de datos "históricos" de desempleo
Tracking Pixel Contents