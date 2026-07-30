Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Ofertas turísticas

Consumo exige a cinco plataformas retirar 141 anuncios de alojamientos en territorios palestinos ocupados

El Ministerio considera ilícita la publicidad de estos establecimientos y advierte a las multinacionales de posibles actuaciones adicionales si no eliminan o bloquean las ofertas

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España).

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren o bloqueen 141 anuncios de establecimientos turísticos situados en asentamientos israelíes dentro del territorio palestino ocupado, en Cisjordania y Jerusalén Este.

La actuación se produce después de una nueva investigación del departamento dirigido por Pablo Bustinduy, en la que se localizaron decenas de ofertas disponibles para los consumidores españoles. Tras identificar los anuncios, Consumo remitió un primer requerimiento a las cinco multinacionales para comunicarles que estaban alojando contenido considerado ilícito y exigir su eliminación inmediata.

El Ministerio advierte de que, si las empresas no retiran en España los anuncios señalados, podrán enfrentarse a nuevas actuaciones administrativas. Desde el Ministerio apuntan que "los nombres de las plataformas no se pueden hacer públicos, ya que el proceso del requerimiento está abierto"

El requerimiento se apoya en el artículo 4 del real decreto ley que recoge medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Esta norma establece que tendrá la consideración de publicidad ilícita la promoción de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, así como de servicios prestados en estos enclaves.

Los alojamientos detectados se encuentran en localidades incluidas en más de 200 códigos postales correspondientes a asentamientos israelíes. La relación de estos códigos fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No es la primera actuación de Consumo contra este tipo de ofertas. En febrero, el Ministerio ya obligó a seis empresas a eliminar más de un centenar de anuncios turísticos correspondientes a alojamientos situados en territorios palestinos ocupados. Entre las empresas señaladas destacaban las grandes plataformas turísticas Airbnb y Booking.

Noticias relacionadas

El departamento sostiene que estas intervenciones forman parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para contribuir a aliviar el sufrimiento de la población palestina. La nueva investigación amplía así la vigilancia sobre las plataformas digitales que comercializan en España servicios turísticos vinculados a los asentamientos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Nos jugamos la vida”: vecinos de Pozo Navarro en Badajoz claman por una línea continua en la entrada de su urbanización
  2. Detenido un militar de la base de Botoa en Badajoz tras el supuesto hallazgo de fotografías íntimas de compañeras
  3. Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
  4. “Esto no es un hobby, es nuestra vida”: los pintores de 7 Realismo Vivo en Badajoz reivindican el oficio artesanal
  5. San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: 'Doy fe de que es el patrón de los imposibles
  6. El ocio desde las alturas: una ruta por sus terrazas
  7. La CHG culpa al Club de Piragüismo de Badajoz del cierre del río a la navegación
  8. El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio

El flechazo de Toni Acosta con Mérida después de ‘Bacanal’: "Apenas me he ido y ya quiero volver"

El flechazo de Toni Acosta con Mérida después de ‘Bacanal’: "Apenas me he ido y ya quiero volver"

El tomate arranca en Vegas Altas con preocupación por los bajos precios

El tomate arranca en Vegas Altas con preocupación por los bajos precios

Antes de que sientas hambre o sed, tu cuerpo ya sabe lo que necesita: el mecanismo que decide cuándo comer o beber

Antes de que sientas hambre o sed, tu cuerpo ya sabe lo que necesita: el mecanismo que decide cuándo comer o beber

Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas

Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas

Sanguijuelas y amigos junto al Guadiana

Sanguijuelas y amigos junto al Guadiana

Extremadura en aviso amarillo este jueves por temperaturas que alcanzarán los 38 grados

Extremadura en aviso amarillo este jueves por temperaturas que alcanzarán los 38 grados
Tracking Pixel Contents