José Luis Parra (UGT-Ford): "China ha dejado de ser una amenaza para convertirse en la salvación de Ford Almussafes"

Ford y Geely han sellado recientemente una alianza histórica para crear una empresa conjunta (joint venture) que fabricará coches eléctricos y multienergía en la planta de Ford en Almussafes para ambas firmas de la automoción. Este acuerdo estratégico, anunciado oficialmente el 23 de julio de 2026 con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la plana mayor de Ford Europa y la multinacional asiática garantiza el futuro industrial de la fábrica valenciana e introduce la producción directa del gigante chino en suelo europeo. En declaraciones a Levante-EMV, el secretario general de la sección sindical UGT-Ford, José Luis Parra, analiza el futuro de la compañía desde el punto de vista del personal de una factoría que emplea a poco más de 4.000 trabajadores (llegó a tener 7.500 hace dos décadas). La alianza entre el gigante estadounidense y el fabricante chino garantiza la producción en Almussafes más allá de 2027 y abre la puerta a nuevos modelos eléctricos y de bajas emisiones. La planta, con capacidad para 500.000 vehículos anuales, se convertirá en un polo multienergía

¿Se garantiza por escrito la subrogación al 100% de la plantilla actual sin pérdida de antigüedad, ni derechos adquiridos, al pasar a la nueva empresa conjunta?

Hay gestiones a nivel administrativo. La multinacional Geely ha comprado una participación de la nueva sociedad participada mayoritariamente por Ford. Pero entendemos que no hay cambio de contratos laborales para la plantilla de Almussafes. Por tanto, entendemos que no habrá subrogación de la plantilla a la nueva sociedad. Sea como fuere, los actuales trabajadores de Ford Almussafes no verán alteradas sus condiciones laborales. El marco legal se va a respetar. De eso estamos seguros.

¿Cómo afectará el cambio de dueño legal a los acuerdos vigentes del convenio colectivo y a las tablas salariales a partir de 2027?

Hemos trazado el rumbo hacia la negociación del nuevo Acuerdo 2030. Sigue en fase de negociación con la dirección de la compañía. Está claro que durante los últimos años tan difíciles asumimos sacrificios que eran necesarios. Ahora corresponde recuperar el terreno. Por eso, tal como expusimos en una reciente asamblea de trabajadores, queremos volver a vincular nuestros salarios al coste real de la vida, con un objetivo claro: IPC más un 1% o un 1,5% anual, y una garantía global que proteja hasta una posible subida de un 20% en estos cuatro años. Dijimos que no es una aspiración caprichosa, sino una justa recompensa a quienes han sostenido esta fábrica. Además, consideramos necesario la cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo es la verdadera garantía.

¿Qué previsiones de nuevas contrataciones reales existen con la llegada de los modelos de Geely y de Ford a la planta de Almussafes a partir de 2028?

No hay datos concretos por parte de la dirección de la compañía. Al menos, nosotros no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que con los volúmenes de fabricación previstos y con una capacidad de producción de medio millón vehículos al año deberíamos tener tres turnos de trabajo. Como en otros tiempos. Los nuevos vehículos tienen unas plataformas muy avanzadas. En cualquier caso, con esos niveles de producción anunciados y con cinco modelos en las cadenas de montaje en esta factoría, si miramos los datos históricos, hemos tenido una plantilla muy superior a la actual, que tendría que crecer para poder atender toda la carga de trabajo que vendrá a nuestras instalaciones.

Volúmenes de producción

¿Cuál será el volumen de producción anual asignado específicamente a los dos SUV eléctricos de Geely frente a los tres modelos de Ford?

Los volúmenes de producción dependen de la evolución de los mercados; es decir, de las ventas. Sería imprudente definir la actualidad un volumen de producción porque puede variar en los próximos años debido a la situación del sector. Habrá que ver cómo funcionan los tres modelos de Ford y los dos de Geely. Cada marca tendrá sus propios canales de distribución.

¿Cuántos puestos de trabajo puede generar el tercer turno de trabajo?

Apostamos porque se genere empleo aunque no se puede aún cuantificar. Esperamos que en esta próxima fase de lanzamiento de los nuevos modelos, el Bronco es el primero y luego vendrán los otros, se incorpore más personal a los puestos de trabajo relacionados con las áreas de supervisión, ingeniería o mantenimiento, entre otras. A la vuelta del verano arranca de lleno la mencionada fase de lanzamiento del nuevo vehículo.

Presentacion del acuerdo entre Ford y Geely para compartir la propiedad de la factoría de Almussafes. / Germán Caballero / LEV

En cualquier caso y dada la caída de producción en la factoría a tan solo 90.000 unidades/año, ¿habrá que aplicar otro 'ERTE Red' durante 2027?

A partir de ahora se abre un nuevo escenario tras el acuerdo con Geely. Estamos hablando con las diferentes administraciones públicas ante la posibilidad de que se tenga de aplicar otra prórroga del 'Mecanismo RED'. El actual ERTE finaliza el próximo 31 de diciembre de 2026. Lo lógico es que si arranca la fase de lanzamiento de nuevos modelos esos 1.000 trabajadores que de manera rotatoria estén en suspensión temporal de empleo se vayan reduciendo esa cifra de regulación temporal de empleo.

¿Existe el compromiso de que Almussafes absorba más adjudicaciones si la demanda de los vehículos eléctricos de Geely supera las expectativas iniciales?

En principio tenemos lo anunciado por ambas partes. No se puede ir más allá de los modelos previstos. Veremos cómo responden las ventas.

¿Cuándo comenzarán de forma efectiva los nuevos proyectos industriales?

Los plazos los mantienen las direcciones generales de ambas compañías. Esperemos que las nuevas inversiones en la factoría también impulsen nuevas instalaciones, mejora de la climatización, vestuarios o comedores, entre otras dependencias de las plantas fabricación de vehículos y motores.

José Luis Parra, en la factoría de Almussafes, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

La multinacional norteamericana habla de tres modelos, aunque el Kuga tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto tiempo más estará el Kuga en los planes de producción de Ford en Almussafes?

Aspiramos que el Kuga tenga todavía un largo recorrido, entre dos o tres años más. De momento no tiene fecha de caducidad. La actual versión podría estar en el mercado perfectamente hasta 2029. ¿Luego? Ya veremos. Si no hay nueva versión del Kuga tendrá que venir otro modelo de Ford. Es el compromiso de la dirección de la compañía tras alcanzar un pacto accionarial con Geely.

¿Qué volumen de fabricación tendrá el eléctrico puro en las cadenas de montaje?

Son plataformas versátiles. La gama de modelos que se fabriquen en la planta valenciana dependerá de la situación del mercado automovilístico a partir del año 2027.

Cuentan la patronal autonómica CEV y el clúster de la automoción AVIA que el pacto Ford-Geely "permite mirar al futuro con mayor confianza, incluido el sector auxiliar". ¿Comparte esta impresión?

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En el sector auxiliar del automóvil vinculado a Ford Almussafes -estamos hablando de unos 19.000 puestos de trabajo- también tendrá un impacto en la carga de trabajo y de empleo muy positivo. Sin duda, está claro que las inversiones de China en el sector industrial han pasado de ser una amenaza a ser la salvación para empresas de España y toda Europa en general, como es el caso de la fábrica valenciana. Tenemos un vecino cercano, PowerCo, donde Volskwagen también negocia la entrada en su proyecto de gigafactoría de baterías de Parc Sagunt de una firma china: Gotion. La entrada de Geely en Ford ha supuesto el resurgir de Almussafes.

Fuente: Levante - EMV