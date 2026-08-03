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Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 toca máximos históricos tras la fuerte caída del petróleo

El índice madrileño se acerca a los 20.000 puntos impulsado por la caída del 8% en los mercados petroleros tras la suspensión de ataques de EEUU a Irán

Paneles del Ibex 35.

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Monique Zamora Vigneault

El Ibex 35 ha empezado el mes de agosto en territorio de máximos históricos ante la fuerte caída del petróleo anoche. El parqué madrileño se encuentra a centímetros de marcar los 20.000 puntos con un alza del 0,77% este lunes tras finalizar la temporada de resultados. El índice español alcanza los 19.940 puntos a primera hora de la mañana en una jornada alcista en el Viejo Continente. Los inversores conocieron la semana que la gran banca española ganó un récord de 20.164 millones de euros en el primer semestre del año, lo que implica un alza del 18% más respecto al mismo periodo de 2025.

En paralelo, los mercados petroleros han recuperado cierta calma este lunes después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara que suspendía los nuevos ataques contra Irán. Según el presidente, el ataque se canceló con la condición de que los Estados árabes e Irán “alcancen rápidamente un ACUERDO”, tal y como afirmó en su red social Truth Social. El barril de crudo Brent retrocede desde los 90 dólares y cae bruscamente un 8% hasta situarse en los 82 dólares, a medida que los inversores abandonan la prima de riesgo.

El selectivo madrileño se une al resto de los índices europeos que se encuentran, desde el viernes, cerca de superar máximos históricos. Los principales índices europeos amanecen con subidas este lunes, salvo Londres. La Bolsa de París sube un 0,84%, por encima del índice paneuropeo el Euro Stoxx 50 (+0,66%), la Bolsa de Milán (+0,68%) y la Bolsa de Fráncfort (+0,91%).

En Asia, la volatilidad vuelve a apoderarse de las bolsas. El índice surcoreano, el Kospi, considerado el epicentro de la fiebre inversora por los ‘chips’, volvió a retroceder un 5,4% este lunes. En Tokio, la bolsa también cerró con números rojos con una caída del 2%. 

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Además, Japón y Estados Unidos han realizado la mayor intervención coordinada de compra de yenes, la divisa japonesa, para apreciar la moneda —en mínimos de 40 años— según confirmó el Ministerio de Finanzas japonés, en conjunto con el departamento que lidera Scott Bessent. 

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Fuente: El Periódico

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