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La regularización lleva el empleo a un récord de 22,5 millones mientras el paro repunta en julio

El aumento de trabajadores extranjeros llevan el empleo a un nuevo hito en julio mientras el paro aumenta en 19.517 personas

La construcción sigue siendo uno de los sectores al alza en la ocupación laboral de Córdoba.

La construcción sigue siendo uno de los sectores al alza en la ocupación laboral de Córdoba. / ADRIÁN RAMÍREZ| Jesús Hellín - Europa Press / ADRIÁN RAMÍREZ| Jesús Hellín - Europa Press / ADRIÁN RAMÍREZ| Jesús Hellín - Europa Press / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

El mercado laboral español sumó 41.727 afiliados en julio y superó por primera vez los 22,5 millones de cotizantes, mientras que el desempleo registrado repuntó en 19.517 personas, lo que implica su mayor repunte en este periodo del año en más de una década, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

El impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes ya se deja sentir con claridad en las cifras de empleo: a 30 de julio, 262.475 extranjeros acogidos al proceso extraordinario figuraban de alta en la Seguridad Social, según el Ministerio de Inclusión. Más de ocho de cada diez estaban encuadrados en el régimen general y apenas un 4,8% cotizaba como autónomo.

Las cifras llegan después de que la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) situara la tasa de paro en el 9,87% al cierre del segundo trimestre, su nivel más bajo desde 2008, mientras que la población activa alcanzó el récord de 25,27 millones de personas.

Gráfico que muestra la tasa de paro en España según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026.

El mes de julio es, además, un mes condicionado por el auge del trabajo estacional. La temporada turística sostiene la contratación en la hostelería y otras actividades vinculadas al ocio, mientras que el final del curso escolar suele provocar bajas en sectores como la educación.

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Fuente: El Periódico

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