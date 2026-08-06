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Índices de Producción Industrial

La producción industrial acelera su avance en junio al 3,8% y suma cuatro meses de alzas

La producción industrial aumenta en doce comunidades autónomas y solo retrocede en cinco durante junio

Archivo - Varios operarios trabajando en una fábrica de vehículos

Archivo - Varios operarios trabajando en una fábrica de vehículos / MARTA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

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Europa Press

MADRID

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 3,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 3,3 puntos el avance que experimentó en mayo, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de junio, el más pronunciado desde el pasado mes de abril (+4,4%), la producción industrial encadena cuatro meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en junio fue resultado de los avances registrados en la producción de los bienes intermedios (+5,7%), la energía (+4,6%), bienes de equipo (+3,1%) y bienes de consumo no duradero (+1,8%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 0,5% interanual.

Por ramas de actividad, los mayores ascensos interanuales de la producción se dieron en industrias extractivas (+35%), fabricación de material y equipo eléctrico (+18,8%) y fabricación de otro material de transporte (+11,5%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la producción en junio se produjeron en la industria del cuero y el calzado (-25,6%), fabricación de vehículos de motor (-4,3%) y confección de prendas de vestir (-4%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 1,1% interanual en junio, tasa dos puntos inferior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cuatro meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de junio el más moderado de los cuatro.

En los seis primeros meses del año, la producción industrial ha aumentado una media del 1,1% respecto al mismo periodo de 2025, destacando los retrocesos de la industria del cuero y el calzado (-17%) y de la confección de prendas de vestir (-10,4%).

Doce comunidades elevan su producción industrial

La producción industrial aumentó en junio en tasa interanual en doce comunidades autónomas y bajó en cinco, especialmente en Asturias y Navarra, ambas con un descenso del 7,7%.

Por su parte, entre las doce regiones que registraron ascensos en la producción, los más pronunciados fueron los de Castilla-La Mancha (+12,4%), Madrid (+9,9%) y Castilla-La Mancha (+9,2%).

Descenso mensual del 0,7%

En términos mensuales (junio sobre mayo) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,7%, en contraste con el aumento del 1% registrado en mayo.

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Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 2,5%, mientras que los bienes de equipo registraron el mayor recorte (-1,6%).

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