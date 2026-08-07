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La compraventa de viviendas repunta un 1,6% en junio aunque cierra un semestre deslucido con 347.464 operaciones

La compraventa de viviendas experimenta un repunte del 1,6% en junio, marcando el fin de cinco meses de descensos consecutivos

Fachada de un edificio de viviendas, a 17 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España).

Fachada de un edificio de viviendas, a 17 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

La compraventa de viviendas rompió en junio cinco meses de caídas consecutivas tras registrar un alza del 1,6% respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto del primer semestre las operaciones disminuyeron un 2,8%, hasta las 247.564 ventas.

El mercado inmobiliario empezó el año perdiendo fuelle. Entre enero y marzo de este año se contabilizaron 178.473 compraventas de viviendas, un 2,6% menos que las 183.186 del mismo periodo de 2025. Aun así, fue el segundo mejor primer trimestre desde 2008, solo por detrás del registrado el año anterior.

En el mes de mayo, se enfriaron las ventas en 15 de las 17 comunidades autónomas respecto al mes anterior, salvo Extremadura (2,6%) y Andalucía (2,2%). Las caídas más bruscas se observaron en Cantabria (28,6%), la Región de Murcia (19,1%) y Baleares (16,8%).

Noticias relacionadas y más

Gráfico interactivo sobre la compraventa de viviendas.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, atribuye la subida mensual a un repunte puntual más que un cambio de rumbo en el mercado. "La subida del volumen de operaciones registrada en el mes de junio parece dar una tregua tras 5 meses de caídas consecutivas, aunque podría deberse más a un efecto externo que a un cambio en la tendencia del mercado", apunta. Las operaciones en Madrid también rebotaron un 1% en junio, aunque sigue calificando el aumento a un mercado en ajuste.

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Fuente: El Periódico

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