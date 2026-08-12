Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 avanza en máximos mientras el petróleo roza los 90 dólares, con la mirada puesta en el IPC de EEUU
El índice madrileño prolonga su escalada tras cerrar en máximos históricos el pasado martes, mientras los mercados anticipan el dato de inflación de EEUU
Monique Zamora Vigneault
La Bolsa de Madrid mantiene el pulso alcista. El parqué madrileño vuelve a abrir con tono comprador este miércoles tras conquistar un nuevo máximo histórico en los 20.213 puntos al cierre del martes. El Ibex 35 vuelve a alcanzar un nuevo hito bursátil este miércoles, con un alza del 0,09% a primera hora, y se desmarca del tono mixto en el Viejo Continente.
Al otro lado del Atlántico, los inversores se muestran cautelosos este miércoles mientras esperan los últimos datos del índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos y evalúan el próximo movimiento de la Reserva Federal en materia de tipos de interés, bajo el mandato de Kevin Warsh. La inflación en la mayor economía del mundo se situó en el 3,5% en el mes de junio, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La evolución de los precios se sitúa muy por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central, a medida que los aranceles, la guerra en Irán y otros factores comienzan a repercutir sobre los precios.
Esta prudencia también se ha traducido en nuevas subidas del precio del petróleo. El Brent avanza este miércoles hacia los 89 dólares por barril y roza la cota de los 90 dólares por barril.
Los índices europeos toman el relevo de las bolsas asiáticas, que volvieron a terreno positivo mientras Europa dormía. La Bolsa de Seúl, la cuna asiática para la industria de los semiconductores, repuntó un 3,6% en sola sesión, tras varias sesiones en negativo. El Nikkei, el índice de referencia de Japón, registró un alza del 0,8% tras retomar la actividad después de un día festivo.
En el plano empresarial, el Ibex 35 sigue sin grandes referentes este miércoles ante el parón estival de agosto. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este miércoles el último dato de creación y disolución de empresas.
En el mercado de divisas, el euro retrocede un 0,05% hasta 1,1534 dólares.
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Fuente: El Periódico
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