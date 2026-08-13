Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 busca nuevos máximos ante la moderación de la inflación en EEUU

La moderación del IPC estadounidense anima al mercado bursátil en el Viejo Continente

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 12 de enero de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 12 de enero de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

El parqué madrileño vuelve a apuntar al alza este jueves tras conocer un dato del IPC más moderado en Estados Unidos el pasado miércoles. Las acciones en todos los rincones del mundo apuntan en la penúltima sesión de la semana tras conocer que la inflación fue del 3,4%, llevando el mercado a descartar una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). El Ibex 35 asciende un 0,57% hasta superar los 20.300 puntos.

El tono alcista este jueves también viene animado de la relajación de subidas en el mercado petrolero. El Brent, la referencia europea, frena su avance este jueves y se estanca sobre los 88 dólares ante el enquistamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En Wall Street, la relajación de la agenda financiera en pleno parón estival anima a las tecnológicas, sector que también subió este jueves en los parqués de Asia Pacífico.

Noticias relacionadas

[En ampliación...]

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE de Badajoz exige investigar si la Junta desanimó a familias a matricular a sus hijos en el colegio de Alvarado
  2. Amigos de Badajoz reclama seguir excavando la maqbara de la avenida de Huelva y pide estudiar la nueva estructura hallada
  3. Así será la gran transformación en las laderas de la Alcazaba con más de 4 millones de euros de inversión
  4. El Fuerte de San Cristóbal en Badajoz se llena de estrellas con tres actividades gratuitas este fin de semana
  5. La hamburguesería Origen adelanta su cierre definitivo en Badajoz
  6. José Antonio Casablanca, concejal de Cultura de Badajoz: 'Más que sequía cultural, yo diría que tenemos una lluvia intensa
  7. La triste despedida de Colate Vallejo-Nágera, presidente del Badajoz, de su hijo Nico: 'Nada podrá con nuestro amor
  8. La ITV de El Nevero en Badajoz reabrirá la segunda quincena de septiembre tras la mayor reforma de sus instalaciones

¿De quién es ahora realmente Electronic Arts? Así se reparte el control del gigante del videojuego

¿De quién es ahora realmente Electronic Arts? Así se reparte el control del gigante del videojuego

Amazon liquida las zapatillas Nike, Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Amazon liquida las zapatillas Nike, Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

La Bonoloto deja un premio de más de 174.000 euros

La Bonoloto deja un premio de más de 174.000 euros

Una salida de vía en la EX-115 a la altura de Orellana la Vieja deja cuatro heridos

Una salida de vía en la EX-115 a la altura de Orellana la Vieja deja cuatro heridos

Vídeo | Así se disfrutó del eclipse solar desde el Santuario de la Virgen de la Montaña en Cáceres

El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria

El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta
Tracking Pixel Contents