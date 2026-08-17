Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Banca

Sabadell pisa el acelerador y ejecuta el 24% de su recompra de 331 millones

La entidad vallesana ha adquirido cerca de 23 millones de acciones por un importe superior a los 78,6 millones de euros desde el inicio del programa

El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, durante la presentación de resultados del primer semestre del año.

El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, durante la presentación de resultados del primer semestre del año. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Guillermo Calvo

Banco Sabadell ha ejecutado ya el 23,77% de su programa de recompra de acciones durante su tercera semana de vigencia, según ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre el 10 y el 14 de agosto, la entidad vallesana adquirió 8,45 millones de títulos a un precio medio de 3,5344 euros por acción, lo que supone un desembolso de más de 29,75 millones de euros. En total, Sabadell ha comprado cerca de 23 millones de acciones por un importe superior a los 78,6 millones de euros.

El programa cuenta con un importe máximo de 331 millones de euros y contempla la adquisición de hasta 467.846.248 acciones propias, equivalentes aproximadamente al 10% del capital social de la entidad.

Las compras se efectuarán a precio de mercado, aunque Sabadell no podrá adquirir títulos a un precio superior al más elevado entre el de la última operación independiente y el de la oferta de compra independiente más alta existente en el centro de negociación donde se lleve a cabo la operación.

Asimismo, el banco no podrá comprar en una misma sesión más del 25% del volumen medio diario de acciones negociadas durante los 20 días hábiles anteriores en el centro de negociación correspondiente.

El programa estará vigente, como máximo, hasta el 31 de diciembre, aunque podrá concluir antes si la entidad alcanza el número máximo de acciones previsto o agota el importe autorizado.

Noticias relacionadas

La ejecución de la recompra correrá a cargo del equipo responsable de las operaciones sobre acciones propias, de acuerdo con la política de autocartera de Banco Sabadell.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco vecinos de Badajoz, investigados por robar 1.500 kilos de fruta y venderla en mercadillos
  2. Amigos de Badajoz considera “un desastre” la gestión del hallazgo arqueológico de la avenida de Huelva
  3. Dos heridos leves en un accidente en la salida de Badajoz hacia Corte de Peleas
  4. Vecinos de la carretera de Sevilla elevan la protesta: 'Estamos dispuestos a parar las obras si seguimos sin agua potable
  5. Un hombre herido en un accidente de tráfico a la altura de Bótoa en Badajoz
  6. CSIF urge al Ayuntamiento de Badajoz a cubrir entre '250 y 300 vacantes' ante el aumento de actividad
  7. El inesperado hallazgo de una pacense al llegar a la playa de Chipiona: 'A ver si hoy también me toca la lotería
  8. Extremadura prepara nuevas bolsas para contratar monitores en los colegios

Idiotas, Ceuta y guerras activas

Idiotas, Ceuta y guerras activas

Hallan a un hombre muerto en un coche en un canal en Lleida y detienen al conductor

Hallan a un hombre muerto en un coche en un canal en Lleida y detienen al conductor

Facua urge al Ayuntamiento de Badajoz revisar la red de abastecimiento tras los últimos cortes de agua en Cerro Gordo, La Pilara y San Fernando

Facua urge al Ayuntamiento de Badajoz revisar la red de abastecimiento tras los últimos cortes de agua en Cerro Gordo, La Pilara y San Fernando

Colombia lucha por sobreponerse a la tragedia una semana después del terremoto

Colombia lucha por sobreponerse a la tragedia una semana después del terremoto

Vídeo | El viaje más trágico de Edipo desembarca en Mérida con cuatro clásicos y sello extremeño

Villanueva incorpora dos refugios climáticos para combatir el calor

Villanueva incorpora dos refugios climáticos para combatir el calor

El PSOE de Don Benito critica el sobrecoste de las obras de la piscina municipal

El PSOE de Don Benito critica el sobrecoste de las obras de la piscina municipal

Campo Maior cierra unas Festas do Povo históricas tras superar las expectativas con más de 400.000 visitantes

Campo Maior cierra unas Festas do Povo históricas tras superar las expectativas con más de 400.000 visitantes
Tracking Pixel Contents