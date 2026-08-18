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La deuda pública marca máximos históricos con 1,7 billones de euros y eleva su peso respecto al PIB al 101,5%

Tras dos meses de moderación en términos absolutos, la cifra vuelve a crecer tanto en esta magnitud como en porcentaje respecto al PIB

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Escrivá comparece ante la Comisión para presentar

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Escrivá comparece ante la Comisión para presentar / Eduardo Parra - Europa Press

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Jaime Mejías

Jaime Mejías

La deuda de las Administraciones Públicas volvió a marcar un máximo histórico este mes de junio, al alcanzar los 1,763 billones de euros. El saldo creció un 4,2% interanual y recuperó la senda ascendente en términos absolutos tras dos meses consecutivos de descensos.

En relación con el PIB español, la deuda pública también repuntó al pasar del 100,2% registrado en mayo al 101,5% en junio. No obstante, el porcentaje se situó 1,9 puntos por debajo del nivel de junio de 2025, cuando alcanzaba el 103,4% del PIB, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

El desglose de la deuda

La institución dirigida por José Luis Escrivá detalla en el desglose que la deuda del Estado creció un 4,4% interanual, situándose en 1,602 billones de euros. Por sí misma, la Administración Central aglutina un 92,2% respecto al PIB. Por otro lado, las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 33.000 millones (1,9% del PIB), que representa una disminución del 6% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.000, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,8% del PIB.

En otro orden, la deuda de las Comunidades Autónomas aumentó un 3,6%, ascendiendo a 355.000 millones de euros, equivalente a un 20,4% del PIB. Por otro lado, la deuda de las Corporaciones Locales (diputaciones, cabildos, consejos insulares, ciudades autónomas, ayuntamientos, entidades locales menores y sus agrupaciones y entidades dependientes no productoras de mercado) se situó en 21.000 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 8,1% inferior al importe registrado un año antes. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- fue de 385.000 millones de euros, un aumento del 3,7% respecto al año anterior, y representa un 22,1% del PIB.

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La deuda en lo que va de año

El Banco de España detalla también que el saldo total de deuda pública se ha incrementado en 64.400 millones de euros en lo que va de año. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 52.600 millones, la de las Comunidades Autónomas lo hizo en 13.400 millones, y la de las Corporaciones Locales en 700 millones. Por su parte, la deuda de Otras Unidades de la Administración Central se redujo en 1.200 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. Por último, por el efecto de la consolidación, la deuda se redujo en 1.100 millones de euros.

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Fuente: El Periódico

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