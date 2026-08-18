Revolut oficializa el nombramiento de Santiago Pérez Olano como nuevo máximo responsable en España

Revolut ya tiene nuevo máximo responsable para sus operaciones en España. Tal y como ya informó EL PERIÓDICO el pasado mes de enero, el neobanco británico ha nombrado a Santiago Pérez Olano, ex consejero delegado de la fintech de remesas en línea Remitly, nuevo General Manager de Revolut Bank UAB Sucursal en España. El directivo español liderará así el negocio de Revolut en España, donde cuenta con más de 6 millones de clientes, su tercer mayor mercado a nivel mundial, solo por detrás de Reino Unido y Francia.

Tal y como se desprende del comunicado emitido por la fintech, Pérez Olano está llamado a liderar la estrategia de Revolut en España "impulsando la ambición de la compañía de consolidarse como uno de los principales actores financieros del país". El neobanco destaca, además, que el nombramiento se produce en un momento "de fuerte expansión" para Revolut en España. Revolut continúa acelerando su crecimiento en áreas clave como cuentas nómina, ahorro, inversión, crédito y banca para empresas.

Más cuota de mercado

Según un estudio elaborado por Grupo Inmark analizando la penetración de mercado de las distintas entidades financieras en España, Revolut se sitúa en cuarto lugar a nivel general, con un 13,6% de cuota, superando a entidades como ING o Sabadell, con el 12,7%, y el 10,6% respectivamente.

El nuevo máximo responsable de Revolut en España cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector financiero y tecnológico, los dos ejes que convergen en el concepto del neobanco. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en ESADE y MBA por London Business School, antes de incorporarse a Revolut, Pérez Olano fue el máximo responsable en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de la fintech americana Remitly, donde lideró la expansión internacional de la compañía en Europa, factor que contribuyó positivamente a su salida a Bolsa. Previamente, ocupó distintos puestos de liderazgo en la empresa tecnológica de viajes online Expedia.

El nuevo General Manager de Revolut para España señala en el comunicado que el neobanco "está redefiniendo lo que los usuarios esperan de su banco": una experiencia multiproducto simple y transparente, en un entorno ágil y eficiente diseñado para adaptarse rápidamente a las necesidades de sus clientes. "España es uno de los mercados más dinámicos de Europa en adopción digital y existe una gran oportunidad para seguir ganando relevancia como banco principal de millones de clientes. Estoy muy ilusionado de unirme a este proyecto en un momento tan decisivo", remarca.

El relevo en España

Consumado su desembarco en la startup más valiosa de Europa, Pérez Olano trabajará junto a Ignacio Zunzunegui, Head of Growth para el Sur de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, cuya área de influencia radica en el crecimiento de la app, uno de los mayores activos de Revolut. En septiembre de 2025, el neobanco anunció la marcha de Eduardo Pérez Toribio, último responsable del neobanco en España. El responsable de legal de la compañía, Ignacio del Valle, tomó las riendas en aquel periodo de transición.

Revolut acumula en la actualidad más de 70 millones de clientes a nivel mundial. Se ha posicionado además como la startup europea más valiosa, con una cifra que asciende a los 115.000 millones de dólares (100.000 millones de euros). El neobanco, que alcanzó esta nueva cota a finales de julio, tenía una valoración hasta entonces de 75.000 millones de euros. Todas se lograron a través de rondas de financiación y ventas privadas de acciones por parte de empleados, pues el neobanco es aún privado.

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Pese a que se espera que eventualmente efectúe su salida a Bolsa, su CEO y cofundador, Nik Storonsky, afirmó en una entrevista con 'Bloomberg' que no se planteaba sacar a Revolut al mercado hasta, al menos, 2028.

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