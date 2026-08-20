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El Rey Carlos III condecora a Gabriel Escarrer como miembro de la Orden del Imperio Británico Honorario

“Recibir esta distinción es un enorme honor que acepto con profundo agradecimiento y humildad”, ha asegurado el presidente y CEO de Meliá Hotels International

Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International. / D.M.

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B. Palau

Palma

El presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha sido condecorado ayer miércoles, como miembro de la Orden del Imperio Británico Honorario (MBE) por Su Majestad el Rey Carlos III, en reconocimiento a sus servicios a los ciudadanos británicos en España. 

A través de inversiones, campañas de concienciación y colaboraciones entre el sector público y privado, Gabriel Escarrer ha impulsado el turismo responsable en las Islas Baleares, reflejando su firme compromiso con la seguridad de los miles de jóvenes británicos que visitan las islas cada año. Su apoyo temprano a la campaña del Gobierno británico Stick With Your Mates ha sido fundamental para movilizar a instituciones y socios locales, contribuyendo a reducir significativamente el número de incidentes graves. 

Asimismo, ha demostrado un compromiso sostenido con la economía británica durante sus 25 años de actividad hotelera en el Reino Unido. En este periodo, Meliá Hotels International ha invertido más de 400 millones de libras esterlinas y ha contribuido a la creación de miles de puestos de trabajo en este país, consolidando la importante aportación de Gabriel Escarrer al fortalecimiento de los lazos económicos y sociales entre España y el Reino Unido. 

Compromiso con la seguridad de los británicos

El embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, ha destacado que Gabriel Escarrer “ha demostrado un compromiso extraordinario con la seguridad de los ciudadanos británicos que visitan España y con el fortalecimiento de los lazos entre nuestros dos países. Gracias a su liderazgo y visión, destinos como las Islas Baleares son hoy lugares más seguros para millones de visitantes, mientras que la inversión sostenida de Meliá en el Reino Unido ha contribuido a estrechar nuestros vínculos económicos. Este nombramiento como miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico reconoce una contribución excepcional en ambos ámbitos”. 

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“Recibir esta distinción es un enorme honor que acepto con profundo agradecimiento y humildad. El Reino Unido ha desempeñado un papel fundamental en la historia y el crecimiento de Meliá Hotels International y personalmente siento un afecto muy especial por este país y por sus ciudadanos, cuya confianza nos ha acompañado durante décadas. Este reconocimiento es un reflejo de la relación de respeto y admiración que hemos construido a lo largo de los años y supone un estímulo para continuar fortaleciendo nuestros vínculos”, ha afirmado Gabriel Escarrer

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Fuente: Diario de Mallorca

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