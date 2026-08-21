Hacienda saca a concurso por 604,8 millones el contrato para gestionar los viajes del Estado

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha sacado a licitación el contrato para la prestación del servicio de agencia de viajes para el desplazamiento de ministerios y organismos o entidades públicas, o lo que es lo mismo, el contrato para gestionar los viajes estatales.

El importe del contrato es de 604,8 millones de euros, y cuenta con una duración de 18 meses. Así se desprende del anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogido por Hosteltur, portal especializado en noticias turísticas.

Al ser preguntados por EL PERIÓDICO acerca del aumento del valor del contrato, de un 77% en apenas cinco años, fuentes de Hacienda detallan que los más de 600 millones de euros son "un valor máximo estimado, ya que solo se abonarán los importes de los viajes efectivamente realizados".

"Para el cálculo del Valor Estimado se han tenido en cuenta los servicios solicitados por los ministerios, organismos y entidades públicas estatales que forman parte del contrato centralizado en su año de mayor demanda de servicio. También se ha tenido en cuenta la subida de precios de los alojamientos, alquileres de vehículos y transporte, y su tendencia alcista", apostilla del departamento dirigido por Arcadi España.

Así, los viajes del Ministerio de Defensa, que forma en solitario el grupo 1, tendrán asignada una cifra de 147 millones. Por otro lado, los Ministerios del grupo 2 (Transformación Digital, Hacienda, Economía, Cultura, Educación, Agricultura y Transición Ecológica) tienen asignada una cifra de 96 millones. El grupo 3, formado por Ciencia, Juventud, Industria, Consumo y Saludo, de 128 millones. El grupo 4, compuesto de Transportes, Trabajo, Seguridad Social, Vivienda, Política Territorial, Exteriores Igualdad y Presidencia, contará con 115 millones y, por último, el grupo 5, compuesto en solitario por Interior, tendrá a su disposición 118 millones.

El contrato se dispara

Tal y como calculan los expertos, el importe del contrato ha ascendido en un 77% en cinco años, después de que el Estado sacase a concurso el contrato a finales de 2021 por un importe de 340 millones de euros. Dicha licitación fue asumida en abril de 2022 por tres empresas: Viajes El Corte Inglés, Ávoris y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nautalia y IAG7 Viajes.

El reparto fijó que la UTE gestionaría los viajes de Defensa e Interior por un importe superior a 150 millones de euros, Viajes El Corte Inglés se ocuparía de los desplazamientos de Exteriores, Educación, Cultura, Justicia, Igualdad y Presidencia y de los Ministerios de Transportes, Agricultura, Sanidad, Derechos Sociales, Consumo, Trabajo, Seguridad Social y Transición Ecológica por más de 84 millones, y por último, Ávoris ganó los viajes de Hacienda, Política Territorial, Industria, Economía, Ciencia y Universidades, con un valor de 105.178.614,94 euros, como recogió en su día el portal 'agenttravel'.

Volviendo al nuevo concurso, el plazo de presentación de propuestas termina el próximo 16 de septiembre, y al igual que su predecesor, se estructura en cinco lotes, dirigidos a distintos colectivos de la Administración. El procedimiento será abierto, de modo que una misma compañía podrá concurrir a todos ellos y llegar a adjudicarse la totalidad.

Qué incluye el contrato

Entre las prestaciones incluidas en el contrato, destacan principalmente los servicios de transporte de los miembros del Gobierno y personal técnico de los ministerios. Estos se realizarán a través de avión, tren, barco, ferry, autobús y helicóptero. Incluye también el alojamiento, el alquiler de vehículos, la tramitación de visados y la organización de viajes en grupo, entre otras actividades.

En cuanto a lo que no incluye, el contrato deja fuera los desplazamientos en taxi, trenes de cercanías y otros medios de transporte urbano, además de la gestión del alojamiento en residencias militares y edificios administrativos, así como los transportes chárter.

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Atendiendo a los requerimientos fijados por el Estado para poder licitar al contrato, las empresas candidatas deberán acreditar un volumen anual de negocio mínimo de 6 millones de euros para el lote 1, y de 4 millones de euros para el lote 2, que constituye el umbral más bajo.

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