Resultados
Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más
La empresa tuvo una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106% más respecto al mismo tramo del año anterior
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Nueva York
El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia divulgó este miércoles un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, un 126 % más interanual.
La empresa tuvo una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106 % más respecto al mismo tramo del año anterior, y de los cuales más de 89.000 correspondieron al segmento de los centros de datos, según publicó en varios documentos.
"La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tókens son productivos y rentables. Ahora, la computación es facturación. Y la demanda está acelerando", dijo en un comunicado el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang.
- Una joven de 20 años se salta un semáforo y provoca un accidente en Badajoz
- Incendio en el colegio Guadiana de Badajoz esta madrugada: hay un aula afectada y se investigan las causas
- Cáritas estrena en la calle Menacho de Badajoz su modelo de tienda de segunda mano para crear empleo de inserción
- Crimen de David Salazar en Badajoz: La familia pide una reconstrucción de los hechos con el autor confeso
- Encuentran con vida a la vecina de 77 años desparecida en Olivenza (Badajoz)
- El incendio forestal de Los Lebratos está prácticamente controlado y no ha afectado a ninguna vivienda
- Nueve horas de música electrónica y grandes nombres para el estreno de Baila House en Badajoz
- Herida una conductora de 44 años tras chocar contra una farola y un árbol en Badajoz