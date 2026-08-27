Las gasolineras amplían la batalla de los descuentos más allá de la ‘operación retorno’ por la escalada de precios

La escalada de precios de los combustibles se acelera. Los carburantes no han dejado de encarecerse durante todo el verano y amenaza con una ‘operación retorno’ de las vacaciones cada vez más cara. Ya van ocho semanas consecutivas de subidas. Justo las ocho semanas transcurridas desde que, a principios de julio, el Gobierno retiró la rebaja del IVA que había estado vigente en los meses anteriores para paliar el impacto en el precio de la guerra en Oriente Medio.

El diésel acumula un encarecimiento del 23,7% y la gasolina del 19,8% desde el inicio de julio, cuando el Gobierno retocó las medidas del escudo ‘anticrisis’ y puso fin a la rebaja del IVA de los carburantes, que volvió a pasar del 10% de los meses previos al 21% habitual. El IVA reducido fue sustituido por la aplicación de descuentos indirectos en los combustibles que no han conseguido evitar las subidas durante todo el verano. El Ejecutivo aprobó una reducción excepcional del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que implicaba rebajas de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. La fuerte subida del diésel ha hecho que se active una cláusula automática aprobada por el Gobierno que hará que el descuento para el gasóleo escalará de nuevo hasta los 20 céntimos por litro en septiembre.

A pesar de las nuevas medidas, el recrudecimiento de la escalada de los carburantes no cesa y ha hecho que las grandes petroleras estén extendiendo la guerra de descuentos especiales más allá de la ‘operación retorno’ (que tiene este fin de semana su momento álgido con millones de desplazamientos por carretera previstos). Repsol y BP ya han confirmado la ampliación de las rebajas a septiembre, y se da por hecho que Moeve anunciará de manera inminente que seguirá a sus rivales y también prolongará los descuentos reforzados.

La guerra de las grandes petroleras

Repsol se adelantó y metió presión a sus rivales anunciando las rebajas especiales para particulares y profesionales adscritos a su programa de fidelización durante los fines de semana durante el verano, desde mediados de julio y hasta final de agosto. Ahora la energética ha decidido ampliar estos descuentos especiales durante todos los días de septiembre, no solo los fines de semana. Las rebajas ampliadas pueden alcanzar hasta los 45 céntimos por litro en función de la cantidad de servicios que se tenga contratados con la compañía.

De manera habitual, la petrolera ofrece en sus 3.300 gasolineras a los conductores que paguen con el programa de fidelización Waylet descuentos de entre 5 y 20 céntimos por litro en función de las energías que tengan contratada con el grupo (luz, gas, autoconsumo solar…). Durante septiembre la compañía seguirá elevando de manera excepcional estas rebajas hasta entre los 10 y los 40 céntimos por litro de carburante. Además, Repsol aplica un descuento adicional de 5 céntimos por litro a los que paguen con la tarjeta Visa Waylet y a los profesionales que cuenten con la tarjeta Solred.

BP también ha entrado en la batalla del surtidor y ha decidido prolongar hasta mediados de septiembre los descuentos de hasta 15 céntimos en carburantes durante los fines de semana a los usuarios del programa de fidelización miBP. La promoción estará vigente de viernes a domingo, todas las semanas hasta el 13 de septiembre. En el caso del carburante regular, el descuento será de 10 céntimos por litro. En el caso de los carburantes Ultimate, el descuento de la campaña será de 15 céntimos por litro.

Moeve (antigua Cepsa) y Naturgy han aplicado durante el verano descuentos mejorados. Unas rebajas especiales que están previstos hasta el 31 de agosto, pero que en el sector se da por hecho que se prolongarán también durante septiembre. Las dos compañías, que sellaron una alianza comercial el año pasado para ofrecer ventajas a los usuarios de ambos grupos, han estado duplicando los descuentos cruzados en gasolineras, en luz y en gas en los momentos de mayor número de desplazamientos por carretera. Los más de cuatro millones de usuarios adscritos al programa de fidelización Moeve Gow, y también los nuevos usuarios a partir de ahora, podrán acceder a descuentos de entre 10 y 67 céntimos por litro de combustible en función de las energías que tengan contratadas con ambas compañías.

Las subidas continúan

El precio del litro del gasóleo subió en España otro 1,8% la última semana para situarse en los 1,861 euros de media, su nivel más alto desde mediados de abril, según los registros del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Se trata del precio medio en el conjunto del mercado nacional, pero en muchas gasolineras españolas el precio del diésel se sitúa por encima de los 2 euros por litro. En paralelo, el precio medio del litro de la gasolina escaló hasta los 1,723 euros, tras encarecerse un 1,55% con respecto a la semana anterior, para mantenerse en máximos desde finales de abril.

La ‘operación retorno’ de vacaciones, con millones de desplazamientos por carretera, amenaza con ser cada vez más cara. Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 102,35 euros, unos 25 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,44 euros. Para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio supone un desembolso actualmente de unos 94,76 euros, casi 13,5 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,3 euros.

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Los carburantes en España siguen siendo más baratos que en el conjunto de la Unión Europea. Y es que el precio de la gasolina sin plomo de 95 se sitúa en 1,941 euros el litro de media en la UE y en 2,025 euros en los países de la eurozona. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,063 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,119 euros.

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