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Facilitará los ERTE

El Gobierno aprobará bonificaciones del 75% en las cotizaciones empresariales de Ceuta y Melilla en 2026 y 2027

El plan incluirá también ayudas directas y forma parte de una ampliación extraordinaria dotada con 168 millones para reactivar la economía ceutí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista para la cadena Ser de este lunes, 31 de agosto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista para la cadena Ser de este lunes, 31 de agosto / Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.

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Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El Gobierno aprobará este martes una bonificación del 75% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla durante 2026 y 2027, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER. El jefe del Ejecutivo ha explicado que la medida busca impulsar la actividad económica en ambas ciudades autónomas mediante una reducción de los costes laborales para las empresas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han precisado que el Ejecutivo prevé elevar del 50% al 75% las bonificaciones vinculadas a la contratación de trabajadores. Además, se introducirán medidas para facilitar que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "con todas las garantías".

En estos casos, los trabajadores tendrán acceso íntegro a la prestación por desempleo sin consumir sus derechos acumulados, mientras que las empresas podrán beneficiarse de una exención del 100% de las cotizaciones empresariales.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan económico anunciado por el Gobierno para Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. El programa incluirá también ayudas directas dirigidas a autónomos y empresas de la ciudad autónoma.

El plan extraordinario contará con una dotación de 168 millones de euros, según ha avanzado Sánchez, y supondrá una ampliación del programa especial puesto en marcha en 2022 para diversificar las fuentes de crecimiento de la economía ceutí.

"Vamos a aprobar una ampliación extraordinaria de ese plan con 168 millones de euros, es decir, el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Ceuta, precisamente para reactivar y relanzar la economía ceutí", ha señalado el presidente del Gobierno.

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Sánchez ha añadido que las bonificaciones a la contratación se extenderán también a los empresarios de Melilla debido a la estrecha relación económica entre ambas ciudades autónomas y a las circunstancias que comparten.

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Fuente: El Periódico

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