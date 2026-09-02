Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Empresas

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Logo de Apple.

Logo de Apple. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El relevo de Tim Cook por John Ternus en el cargo de consejero delegado de Apple ha supuesto también la reestructuración de las remuneraciones a ambos directivos de la segunda compañía con mayor capitalización bursátil del mundo, quienes se repartirán una remuneración anual por valor de 107,5 millones de dólares (unos 93 millones de euros) entre asignaciones de acciones y su salario.

John Ternus, oficialmente líder de Apple desde este 1 de septiembre, recibirá un salario anual de 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) y la compañía ha aprobado también una asignación anual de acciones para el nuevo CEO por valor de 55 millones de dólares (47,5 millones de euros) para el ejercicio fiscal de 2027.

Como el año fiscal de Apple finaliza este próximo mes de octubre, el comité de Personal y Remuneración del consejo de administración ha añadido una asignación prorrateada en acciones de 2,5 millones de dólares (2,15 millones de euros) para cubrir el mes restante.

Por su parte, Tim Cook, que desempeña actualmente el cargo de presidente ejecutivo, contará con un sueldo anual de 2 millones de dólares (1,7 millones de euros) al que hay que añadir una asignación en acciones de 45 millones de dólares (38 millones de euros) para el próximo año fiscal.

Tim Cook asumió el cargo de consejero delegado de Apple el 24 de agosto de 2011, siendo el sucesor del propio fundador de la empresa, Steve Jobs, y quien llevó los iPhone --el producto estrella de la compañía-- a los bolsillos de millones de personas.

El 20 de abril Apple anunció la finalización del mandato de Cook y Ternus, designado como su sucesor, se enfrentará a una nueva era de la IA y a los nuevos retos geopolíticos, como los aranceles y las guerras comerciales.

"Extrañaré liderarlos y acompañarlos en cada paso, aunque me reconforta enormemente ceder el mando a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo como lo hace John, y estoy sumamente entusiasmado con su liderazgo", sostuvo Cook en una carte de despedida a sus empleados.

Apple ha sido una de las principales empresas de este siglo, es parte de 'las 7 magníficas' y la segunda compañía con mayor capitalización bursátil en el mundo, con cerca de 4,5 billones de dólares estadounidenses (alrededor de 3,91 billones de euros al tipo de cambio actual).

Noticias relacionadas

El gigante tecnológico obtuvo un beneficio neto récord de 29.789 millones de dólares (26.112 millones de euros) entre los meses de abril y junio, tercer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 27% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz: la Guardia Civil interviene 423 kilos de cocaína en una furgoneta
  2. Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas
  3. Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco
  4. Los nuevos restos hallados en la avenida de Huelva de Badajoz no impiden que continúe la obra
  5. La Policía Nacional de Badajoz investiga el incendio del garaje de una vivienda en el Cerro de Reyes
  6. Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz
  7. Los Rebeldes, La Frontera y Diván du Don estarán en el Rock & Rett de Badajoz
  8. Cerro de Reyes critica la limpieza 'a medio gas' del Rivillas y el Calamón en Badajoz y exige un mantenimiento integral

Las empresarias de la provincia cuentan con una nueva red para impulsar sus proyectos

Las empresarias de la provincia cuentan con una nueva red para impulsar sus proyectos

Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad

Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad

Pedir cita médica por WhatsApp ya es posible en el Área de Salud de Llerena-Zafra

Pedir cita médica por WhatsApp ya es posible en el Área de Salud de Llerena-Zafra

Malaria y mosquitos, en el foco de cerca de 200 expertos de más de 30 países reunidos en Extremadura

Malaria y mosquitos, en el foco de cerca de 200 expertos de más de 30 países reunidos en Extremadura

La extremeña Maribel Ramos presidirá Casa 47 en plena expansión de la vivienda pública

La extremeña Maribel Ramos presidirá Casa 47 en plena expansión de la vivienda pública

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Policías de paisano vigilarán a los menores en la Feria de Mérida y habrá controles de alcoholemia y drogas en los accesos

Policías de paisano vigilarán a los menores en la Feria de Mérida y habrá controles de alcoholemia y drogas en los accesos

El delantero Abel Sánchez cierra el mercado de fichajes del Don Benito

El delantero Abel Sánchez cierra el mercado de fichajes del Don Benito
Tracking Pixel Contents