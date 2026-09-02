La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas

Las sucesivas crisis energéticas -la provocada por la invasión rusa de Ucrania y la actual por la guerra en Oriente Medio- han provocado continuas sacudidas en los precios de la energía y en las facturas que pagan los hogares y empresas. La tarifa regulada de la luz, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), es especialmente sensible a la volatilidad del mercado eléctrico, y ha estado sufriendo en los últimos a grandes picos de subidas de precios (también cientos de horas a cero euros o de precios negativos) que ha provocado una huida masiva de clientes.

La tarifa regulada de luz ha perdido uno de cada cuatro clientes que acumulaba antes de la invasión de Ucrania y ha sufrido la fuga de 2,5 millones de clientes en los últimos cinco años. Por primera vez en la historia la cartera de clientes del PVPC ha caído por debajo de los ocho millones de hogares, según los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

La tarifa regulada, que están forzadas a ofrecer las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Totalenergies) a través de comercializadoras específicas, cuenta actualmente con 7,97 millones de usuarios tras una sangría en el último lustro. La cartera de clientes que tenían contratada la tarifa regulada eléctrica en mayo de 2021 (cuando ya habían empezado a registrarse subidas de precios antes de la invasión rusa y justo antes de que el Gobierno decretara las primeras medidas de choque, como la primera rebaja del IVA en el recibo de luz) ascendía a 10,52 millones de usuarios.

La tarifa regulada de luz está más expuesta a los vaivenes de los precios del mercado eléctrico y del mercado de futuros, por lo que está sujeta a mayor volatilidad y presiones al alza. Sin embargo, las tarifas del mercado libre, que tienen contratado casi 20,7 millones de hogares y pequeñas empresas (con 4,45 millones de usuarios en estos mismos cinco años), tienen precios estables y sufre las tensiones del mercado eléctrico y su volatilidad de manera diferida, cuando toca revisar las condiciones cada año o cada dos años.

Subidón en agosto

La tarifa regulada ha sufrido un subidón del 20% este agosto frente al año pasado, hasta alcanzar su nivel más alto ese mes en los últimos cuatro ejercicios. El aumento del consumo eléctrico por el uso disparado de los aires acondicionados para hacer frente a las olas de calor, el fuerte encarecimiento del gas natural por la nueva escalada de la guerra en Oriente Medio y el punto y final de las rebajas fiscales de la factura eléctrica que aplicó el Gobierno en los meses anteriores para hacer frente a la crisis internacional han provocado una fuerte subida del mercado mayorista de la electricidad.

La Comisión Europea lleva años reclamando a los estados miembros que mantienen tarifas eléctricas reguladas, entre los que se encuentra España, que presente una hoja de ruta específica y plazos concretos para eliminarlas y conseguir que los precios de luz para los pequeños consumidores estén basados con carácter general estén basados en la evolución del mercado eléctrico. El Gobierno español da largas y, pese a las recomendaciones de Bruselas, su intención es mantener sin cambios el PVPC. “En este momento no hay ninguna previsión de eliminar” la tarifa regulada de luz, sentenció la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, hace unos meses tras el último informe de situación del mercado minorista de luz elaborado por la Comisión Europea.

Menos exposición a la volatilidad

Las subidas del mercado mayorista de la electricidad y de la cesta de futuros tienen un impacto rápido en las facturas de esos casi ocho millones de hogares en España, los que tienen contratada la tarifa regulada de la luz. El Gobierno reformó la formación del precio de la tarifa regulada de luz para reducir su exposición a la volatilidad del mercado eléctrico que se vivió durante la crisis energética. El peso de los vaivenes del mercado eléctrico tiene cada vez menos peso directo en la cuantía de las tarifas reguladas.

El mercado mayorista eléctrico, conocido como 'pool', ya no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido al PVPC, porque en 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo, que combinan el precio del mercado diario y cada vez más una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar el impacto de fuertes oscilaciones. La proporción de vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros.

Desde enero de 2026 esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55% del importe del precio la energía de la tarifa regulada, frente el 45% del ‘pool’. Al precio del mercado mayorista de la electricidad y de los futuros hay que sumar, para obtener el importe final de la factura eléctrica, los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema, así como el margen de comercialización regulado que perciben las grandes eléctricas.

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En paralelo, hay que tener en cuenta que no todos los clientes de la tarifa regulada pagan íntegramente el precio estándar del PVPC. Y es que los beneficiarios del bono social eléctrico (más de 1,7 millones de hogares actualmente), a los que se les aplica descuentos de entre el 35% y el 100% de la factura en función de su grado de vulnerabilidad, sólo pueden recibir esta ayuda si tienen contratada la tarifa regulada. Si abandonan el PVPC para contratar una tarifa del mercado libre, perderían la posibilidad de seguir recibiendo el bono social.

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