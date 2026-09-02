Telefónica cierra la venta de su histórica sede de Gran Vía al empresario murciano Tomás Olivo por más de 200 millones de euros

Telefónica ha completado la venta de su histórica sede en Madrid, localizada en el número 28 de la calle Gran Vía, al empresario murciano Tomás Olivo, a través de inmobiliaria General de Galerías Comerciales, por un importe superior a 200 millones de euros, según ha adelantado Cinco Días y ha podido confirmar EL PERIÓDICO. La venta se habría escriturado el pasado martes y supone una de las mayores operaciones inmobiliarias de la capital en lo que va de año.

En la actualidad —tras su reinauguración en septiembre de 2024—, este edificio, que fue construido hace casi cien años, en 1929, alberga la mayor tienda de Movistar en España, junto a una sala de cine, un plató de televisión, dos estudios de grabación de contenidos, un espacio para 'gaming' y el Movistar Café, además de conectar de forma directa con Espacio Fundación Telefónica. Se trata de una construcción de estilo neobarroco de 90 metros de altura y 13 plantas, que fue el primer rascacielos de Madrid y, hasta los años 50, el edificio más alto de Europa.

La adquisición del edificio de Gran Vía supone una operación singular para General de Galerías Comerciales por el carácter emblemático del activo y por su ubicación, en uno de los principales ejes comerciales y turísticos de Madrid. El inmueble cuenta con alrededor de 33.000 metros cuadrados y está sujeto a un elevado grado de protección arquitectónica, además de tener actualmente un uso dotacional privado. Estas condiciones limitan sus posibilidades de transformación y hacen que cualquier eventual cambio de uso tenga que pasar por una recalificación.

La compra se enmarca en una etapa de fuerte crecimiento de General de Galerías Comerciales. La compañía ha anunciado inversiones por unos 1.500 millones de euros, que prevé acometer con recursos propios, para nuevos proyectos y ampliaciones de centros ya existentes. Entre sus planes figuran Valdebebas Shopping, que será el mayor centro comercial de Madrid; Infinity Shopping, en Valencia; Tarraco Shopping y nuevas actuaciones en Málaga y Alcorcón. En conjunto, los proyectos anunciados permitirían añadir más de 660.000 metros cuadrados de nueva superficie bruta alquilable a su cartera.

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¿Quién es Tomás Olivo?

Aunque discreto, Tomás Olivo López es una de las mayores fortunas España, con un patrimonio estimado entre los 4.500 y los 5.000 millones de euros. El empresario murciano es el fundador, presidente y mayor accionista de General de Galerías Comerciales, inmobiliaria cotizada en la bolsa española. Esta compañía se dedicaba exlusivamente hasta ahora a la compra y promoción de entros comerciales. Es la propietaria de La Cañada, en Marbella; Nevada Shopping, en Granada; o Mataró Parc, en Barcelona. Fuera del 'ladrillo', Olivo es uno de los principales accionistas de Unicaja Banco.

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