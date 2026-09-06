De la pandemia a Draghi: los fondos europeos que cambiaron la forma de afrontar las crisis en la UE

Cuando la UE acordó los fondos Next Generation en julio de 2020, la pandemia había paralizado la actividad y obligado a desplegar medidas de apoyo sin precedentes. Pero la respuesta comunitaria acabó yendo mucho más allá de reparar los daños del Covid.

NextGenerationEU se convirtió en uno de los mayores experimentos económicos de la construcción europea. Por primera vez, la Comisión pudo endeudarse masivamente en nombre de la Unión y utilizar parte de esos recursos para conceder transferencias a los Estados miembros. El acuerdo movilizó 750.000 millones de euros a precios de 2018 —806.900 millones a precios corrientes—.

El objetivo inmediato era evitar cicatrices permanentes y divergencias entre países. Pero hubo una segunda ambición: modernizar la economía. Las inversiones quedaron ligadas a reformas, transición ecológica y digitalización, y los desembolsos a hitos pactados con Bruselas.

Ese diseño convirtió una política coyuntural contra el Covid en una política de transformación económica. Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de la Universidad de Valencia, señala que los fondos han supuesto “un estímulo de demanda relevante”, pero su potencial transformador todavía debe materializarse mediante más inversión privada, innovación, capital humano y productividad.

Gráfico que muestra el presupuesto de la Unión Europea hasta 2027.

En España, recuerda, desde finales de 2019 el PIB ha aumentado un 12,1%, mientras que el PIB por ocupado apenas lo ha hecho un 0,2% y el PIB por hora trabajada un 2,4%. “Los datos de productividad obligan a ser prudentes”, sostiene.

Un precedente para la Europa de Draghi

Aquella respuesta anticipó parte del espíritu que Mario Draghi recogería cuatro años después en su informe sobre la competitividad europea. Ambos parten de un diagnóstico similar: Europa necesita aumentar la inversión, actuar a escala supranacional y concentrar recursos en las grandes transformaciones tecnológicas, energéticas e industriales.

Los Next Generation introdujeron una solución excepcional: endeudamiento común para financiar inversiones y reformas con prioridades compartidas. Draghi trasladó después esa lógica desde una crisis puntual hacia un problema estructural: la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China.

Su informe calculó que la UE necesitaría entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales cada año para digitalización, descarbonización y defensa. Los cerca de 800.000 millones de Next Generation se diseñaron para varios años; Draghi reclama una cifra similar cada ejercicio.

Las prioridades también se parecen: digitalización, transición energética e innovación. Draghi sitúa ahora en el centro cerrar la brecha de innovación, descarbonizar sin perder competitividad y reducir dependencias estratégicas.

Del instrumento excepcional al debate sobre la inversión común

Ahí reside probablemente el principal legado político de los Next Generation. Hasta 2020, que la UE emitiera deuda a gran escala para financiar transferencias encontraba fuertes resistencias. La pandemia permitió superar temporalmente esas líneas rojas, aunque como respuesta excepcional.

Seis años después, la emergencia sanitaria ha quedado atrás, pero Europa afronta mayor competencia tecnológica, más necesidades de defensa y enormes inversiones industriales.

El balance definitivo de los Next Generation necesitará tiempo. Manuel Hidalgo, economista de EsadeEcPol, habla por ahora de “un cumplimiento moderado” y de un balance positivo “pero sin caer en exageraciones”. Para Hidalgo, la métrica decisiva no será cuánto dinero se haya comprometido o gastado, sino si las inversiones han modernizado el modelo productivo, mejorado la formación y empleabilidad o facilitado el salto hacia actividades de mayor valor añadido.

Tampoco existe consenso para hacer permanente el modelo Next Generation. La financiación conjunta sigue siendo sensible entre los Estados miembros y Draghi no plantea cubrir todas las necesidades solo con dinero público: su propuesta exige movilizar capital público y privado.

Pero el precedente está ahí: los Next Generation demostraron que Europa podía endeudarse conjuntamente, ligar financiación a reformas e inversiones y coordinar prioridades. La Comisión ha situado después la competitividad en el centro de su agenda y ha propuesto un Fondo Europeo de Competitividad para tecnologías estratégicas, innovación y descarbonización.

Noticias relacionadas

Los fondos nacieron mirando a una emergencia imprevisible. La gran pregunta que deja su final no es solo si Europa gastó bien el dinero, sino si aquella capacidad extraordinaria de actuar conjuntamente fue una excepción histórica o el primer ensayo de la política de inversión que necesitará la UE para competir en las próximas décadas.

Suscríbete para seguir leyendo