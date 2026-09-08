El ‘boom’ de las residencias de estudiantes se queda sin proyectos pese a la demanda récord

Las residencias de estudiantes viven una paradoja. Nunca había habido tantos universitarios buscando alojamiento fuera de su lugar de residencia y nunca se habían abierto tantas camas en tan poco tiempo, pero la cartera de nuevos proyectos empieza a encogerse. El sector ha entrado en una fase en la que entrega más rápido de lo que repone, justo cuando la demanda se encuentra en máximos.

Así lo refleja el último estudio de mercado de residencias de estudiantes en España elaborado por la consultora Atlas Real Estate Analytics para el curso 2026/27. El informe cifra en 677.390 los estudiantes desplazados que necesitan alojamiento en su lugar de estudio, un 14,5% más que en 2019 y el nivel más alto de la serie. Frente a ellos, identifica solo 123.120 camas operativas repartidas entre 907 residencias, lo que deja una ratio de 5,5 estudiantes por cada plaza disponible.

No significa que más de medio millón de universitarios se queden sin alojamiento. Parte de esa demanda se absorbe a través del alquiler convencional, los pisos compartidos u otras fórmulas residenciales. El propio estudio advierte de que la comparación sirve para medir la tensión entre demanda y oferta específica de residencias, no un déficit literal de plazas.

Un ciclo que entrega más de lo que repone

El problema aparece al mirar hacia delante. Atlas contabiliza 19.505 camas en 96 proyectos en construcción o diferentes fases de desarrollo, uno de los niveles más bajos de los últimos años. Pese a esto, 2026 está siendo uno de los ejercicios con mayor volumen de aperturas: el informe detalla 21 nuevas residencias y 5.628 plazas estrenadas para el presente curso.

"El pipeline no está cayendo por falta de apetito, está cayendo porque se ha ejecutado", explica Alejandro Bermúdez, consejero delegado de Atlas Real Estate Analytics. "El mercado está entregando en máximos y reponiendo en mínimos: el problema no es el ritmo de ejecución, es el ritmo de reposición", añade.

Al ritmo de aperturas de este ejercicio, el 'pipeline' actual equivaldría a apenas tres años y medio de entregas. Además, incluso si se ejecutara la totalidad de la cartera identificada, la ratio nacional solo bajaría desde los actuales 5,5 hasta 4,75 estudiantes desplazados por cama en 2029. "El 'pipeline' actual no está dimensionado para cerrar la brecha ni en el mejor de los escenarios posibles. No es que se esté quedando corto por retrasos: es que está corto de origen", sostiene Bermúdez.

A pesar de ello, el parque ha crecido con fuerza durante los últimos cinco años. España ha pasado de 86.961 camas en 2021 a 123.120 en 2026, un incremento del 41,6%. El salto se concentra casi por completo en las residencias de nueva generación, que han pasado de 31.968 a 70.642 camas en cinco años y ya representan el 57,4% de toda la oferta. Colegios mayores, residencias públicas, religiosas y otras tipologías tradicionales, por el contrario, permanecen prácticamente estancadas.

El suelo, el principal cuello de botella

La reducción de la cartera de proyectos tampoco se explica por una falta de capital dispuesto a entrar en el sector. La consultora apunta especialmente a la escasez de suelo bien localizado como uno de los grandes obstáculos para desarrollar nueva oferta. "La evidencia que sí tenemos apunta con bastante claridad al suelo, y en concreto al suelo bien localizado", señala Bermúdez.

El ejecutivo pone como ejemplo Valencia, donde la capital registra 8,6 estudiantes desplazados por cama mientras municipios cercanos están mucho más abastecidos. "Cuando el producto nuevo aparece sistemáticamente en la corona metropolitana y no en el municipio donde está la demanda, lo que estás viendo es una restricción de suelo y de precio de suelo en el centro, no una restricción de capital", añade.

Los costes de construcción y los plazos administrativos también pesan, pero el consejero delegado de Atlas establece diferencias. "Los costes de construcción son un problema de margen, pero son un problema que el mercado sabe modelizar y repercutir. La licencia es un problema de calendario", afirma. El suelo tiene otra naturaleza: "Si no existe, no hay estructura financiera que lo resuelva".

Valencia toma el relevo

La promoción también está cambiando de mapa. Madrid, Zaragoza y Barcelona concentran el 68% de las camas estrenadas este año. La capital lidera las aperturas con 1.581 plazas, seguida por Zaragoza, con 1.285, y Barcelona, con 1.052. Zaragoza destaca especialmente: cuatro nuevos activos han elevado su parque un 52% en un solo curso.

Pero la fotografía de los próximos años es distinta. Valencia encabeza ya el 'pipeline' nacional con 3.069 camas en 12 proyectos, por delante de Sevilla (1.408), Málaga (1.295), Murcia (1.172), Granada (1.102) y Barcelona (1.084). Madrid cae hasta la octava posición, con 966 camas, después de años liderando el desarrollo del sector. Parte de esa actividad se ha desplazado hacia su corona metropolitana.

Atlas ve especialmente recorrido en Andalucía y Levante. Jaén, Córdoba y Almería se encuentran entre los mercados con mayores ratios de estudiantes por cama, mientras Valencia y Murcia destacan entre las grandes capitales. "Valencia lidera hoy el 'pipeline' nacional con 3.069 camas y, aun así, entregándolo todo se quedaría en 5 en 2029: peor de lo que están hoy Madrid o Sevilla. El recorrido no se agota con esta generación de proyectos", apunta Bermúdez. La firma también identifica mercados de menor tamaño con escasez elevada y poca o ninguna respuesta promotora, como Sant Cugat del Vallès, Palma, Leioa, Ourense o Lugo.

El capital sigue entrando

La menor cartera de proyectos no ha enfriado el apetito inversor. En 2025, la inversión registrada alcanzó los 1.755 millones de euros, la cifra más alta de su serie, con 11 operaciones sobre 10.232 camas. En los siete primeros meses de 2026 se han registrado seis operaciones sobre 6.264 camas por 480 millones. Sobresale la adquisición del ‘portfolio’ Bravo! Students por Nuveen Real Estate a King Street y Amira por unos 330 millones, con 3.323 camas repartidas por siete ciudades, junto con la compra por Greystar de dos residencias de Straco en Salamanca y Valencia, con 1.600 camas, por 150 millones.

Pero el tipo de dinero que entra también ha cambiado. Según Bermúdez, el 20,5% del parque español ha cambiado de manos en los últimos tres años y buena parte del capital oportunista que asumió el riesgo de desarrollar los activos está siendo sustituido por fondos de pensiones, capital soberano y plataformas paneuropeas que prefieren comprar residencias ya estabilizadas.

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"Cuando entra un fondo de pensiones y sale el capital oportunista, la propensión a asumir riesgo de promoción baja", explica. Esa rotación ayuda a entender que la inversión alcance máximos mientras el 'pipeline' se reduce. La competencia por activos operativos también ha comprimido las rentabilidades 'prime' de Madrid y Barcelona desde el 5,3%-5,4% de 2020-2021 hasta alrededor del 4,4%-4,5% a cierre de 2025. Con esa rentabilidad, la diferencia entre comprar una residencia ya estabilizada y asumir desde cero el riesgo de suelo, licencia, construcción y comercialización se estrecha.

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