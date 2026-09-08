Volkswagen acuerda la posible venta de una planta de Alemania para convertirla en una fábrica de armamento

El grupo automovilístico alemán Volkswagen va a vender la fábrica en Osnabrück, que fabricará armamento para Alemania y Europa con el objetivo de asegurar la mayoría de sus puestos de trabajo a largo plazo.

El grupo ha alcanzado este lunes un acuerdo con el Estado alemán de Baja Sajonia y el inversor israelí Aurelius Capital para la posible venta de Volkswagen Osnabrück GmbH, con el objetivo de garantizar el futuro industrial de la planta y mantener su actividad.

La finalización de la operación estará condicionada a la firma de los acuerdos definitivos, las correspondientes aprobaciones de los órganos corporativos y las revisiones regulatorias necesarias.

Según el acuerdo, Aurelius se convertiría en accionista mayoritario de la planta junto con el Estado de Baja Sajonia, que participa en el proyecto para transformar progresivamente el emplazamiento en un centro de competencias especializado en soluciones de seguridad y defensa.

Como primer proyecto estratégico, Aurelius y Baja Sajonia prevén colaborar con Rafael Advanced Defense Systems para estudiar la posible fabricación en Osnabrück de componentes destinados a sistemas de defensa aérea para Alemania y otros países europeos.

Del automóvil a la seguridad y la defensa

Volkswagen decidió en 2024 poner fin progresivamente a la producción de vehículos en la planta de Osnabrück durante el verano de 2027. Ahora, la compañía ha señalado que apoyará la transición hacia la nueva estructura corporativa aportando su experiencia industrial, conocimientos en desarrollo e industrialización y la infraestructura existente.

La fábrica, que cuenta con 125 años de historia, ha desarrollado tradicionalmente actividades vinculadas a la producción de series cortas y vehículos especiales. El nuevo proyecto pretende aprovechar esa experiencia para evolucionar hacia un centro de competencias dedicado a soluciones de seguridad y defensa.

El objetivo es introducir progresivamente a Osnabrück en un sector considerado estratégico, al tiempo que se busca preservar la creación de valor industrial y el empleo cualificado en la planta y su entorno.

Blume destaca el "nuevo futuro industrial"

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha asegurado que el fabricante alemán "reafirma su compromiso con Osnabrück" y ha considerado que el acuerdo supone "un paso importante hacia un nuevo futuro industrial para la planta".

Blume ha destacado la experiencia y flexibilidad demostradas por los trabajadores de Osnabrück y ha defendido que la fábrica podrá seguir desarrollando estas capacidades en el futuro.

Por su parte, el ministro presidente de Baja Sajonia, Olaf Lies, ha considerado que el acuerdo abre "una auténtica oportunidad industrial para Osnabrück", poniendo en valor la cualificación de la plantilla y la experiencia de la planta para afrontar tareas industriales exigentes.

Lies ha relacionado el proyecto con el cambio de las necesidades de seguridad y protección de Alemania y Europa y ha defendido que el desarrollo de nuevas capacidades en este ámbito puede contribuir a generar actividad industrial y empleo.

El director general de Aurelius, Tomer Jacob, ha destacado que Osnabrück dispone de una experiencia industrial que "no se puede construir desde cero", además de equipos cualificados y procesos de fabricación especializados.

Según Jacob, la operación permitirá combinar estas capacidades con nuevas tecnologías y campos de negocio para dotar a la planta de una perspectiva industrial a largo plazo.

Los sindicatos piden garantías para la plantilla

Desde la representación de los trabajadores, la primera presidenta de IG Metall y vicepresidenta del Consejo de Supervisión de Volkswagen AG, Christiane Brenner, ha subrayado la capacidad de los empleados de Osnabrück para adaptarse a los cambios y ha reclamado que la transición se lleve a cabo teniendo como prioridad la seguridad de los trabajadores y sus familias.

Brenner ha atribuido la apertura de esta oportunidad al compromiso mantenido durante los últimos años entre los trabajadores, el Gobierno de Baja Sajonia, el comité de empresa y el sindicato.

Por su parte, la presidenta de los Comités de Empresa Generales y de Grupo de Volkswagen AG, Daniela Cavallo, ha considerado el acuerdo "un hito importante" para los trabajadores de Osnabrück y ha señalado que más de 1.200 empleados cuentan ahora con una perspectiva de futuro en la planta.

Cavallo ha destacado el trabajo desarrollado durante los dos últimos años por la plantilla y ha recordado el compromiso alcanzado por el Consejo de Administración de Volkswagen durante las negociaciones del convenio colectivo de finales de 2024 para buscar una solución viable para el futuro de Osnabrück.

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No obstante, ha defendido que todavía es necesario seguir trabajando para garantizar perspectivas de futuro para toda la plantilla principal de la fábrica.