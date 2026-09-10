Las hipotecas afrontan nuevas subidas al calor de los tipos tras dispararse el Euríbor un 147% desde 2022

Pese a que el único mandato oficial al que responde el BCE es mantener la estabilidad de precios, sus decisiones sobre los tipos de interés se ramifican a lo largo y ancho de la economía. Esta realidad se observa especialmente en el caso de los préstamos, cuyos intereses se ven altamente influenciados por los tipos oficiales. Dentro de este componente, las hipotecas y los préstamos al consumo amenazan con encarecerse aún más.

Aunque el efecto alcista de los préstamos ha sido contenido hasta ahora, la subida ya se deja notar en nuevas operaciones. Según los datos del Banco de España, el interés medio de las hipotecas pasó del 2,68% en enero al 2,89% en julio, mientras que el de los préstamos al consumo avanzó del 6,89% al 6,96%.

Atendiendo al histórico, el tipo de interés medio para las hipotecas de nueva constitución ha aumentado un 35,5% en los últimos cinco años. Según los datos del Banco de España, en el año 2020 se encontraba en el 2,31%, aunque pasó meses por debajo del 2%, mientras que la media de lo que llevamos de 2026 ya es del 3,13%.

El Euríbor, por su parte, ha sufrido una evolución mucho más brusca. Durante la pandemia, cuando el BCE apostó por tipos en mínimos históricos para tratar de revitalizar la economía, la tasa se mantuvo en negativo entre 2020 y 2021, tocando un mínimo histórico en dicho año con -0,505%. Desde 2022, cuando la media ascendía al 1,088%, ha aumentado un 147,9%, es decir, el nivel de 2026 es 2,48 veces el de 2022, con la cifra de 2026 en el 2,697%.

El Euríbor anticipa la subida

El repunte se ha intensificado en septiembre. El Euríbor a 12 meses no ha bajado del 3% en ninguno de los días transcurridos este mes y la media de septiembre se sitúa ya en el 3,107%, según los últimos datos disponibles. El indicador llegó al 3,177% el martes, aunque este miércoles moderó ligeramente su avance hasta el 3,140%. El movimiento refleja que el mercado ha anticipado la previsible subida de tipos del BCE, ya que el Euríbor incorpora las expectativas sobre las futuras decisiones del organismo.

Los economistas de BBVA Research defienden precisamente la tesis de la anticipación. Además, el servicio de estudios señala que, hoy en día, el 90% de las hipotecas se conceden a tipos fijo, por lo que el efecto sería nulo en sus cuotas. Sin embargo, para las nuevas hipotecas variables y préstamos al consumo, advierten que el impacto no solo dependerá de los tipos, sino de la actividad económica, el empleo, el ahorro o la renta de las familias.

Miquel Riera, experto hipotecario de la plataforma HelpMyCash, calcula que, si el BCE vuelve a subir los tipos este jueves y acomete algún incremento adicional antes de final de año, los créditos para las familias podrían encarecerse entre 0,10 y 0,50 puntos porcentuales. En cuanto a los préstamos al consumo, Riera apunta que la última subida de tipos los ha encarecido menos que las hipotecas, en gran parte debido “a la mayor competencia que existe en este segmento”.

“Si se produce un nuevo aumento de tipos, es probable que se repita la historia: que las hipotecas sean las que sufran un mayor encarecimiento y que el interés de los créditos al consumo también suba, pero un poco menos”, concluye Riera.

El crédito mantiene el pulso

Por su parte, desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE) consideran que el impacto inmediato de una nueva subida de tipos será contenido, ya que el mercado ya ha anticipado la decisión del BCE y la ha trasladado al Euríbor. La asociación explica que el indicador refleja principalmente las expectativas sobre las futuras decisiones del organismo, por lo que podría volver a repuntar si se recrudecen las tensiones geopolíticas y las presiones inflacionistas, mientras que una relajación de la situación en Oriente Medio favorecería su descenso.

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Por otro lado, la Asociación Española de Banca (AEB) apunta que la concesión de crédito a las familias mantiene “una evolución positiva” en los últimos meses, tanto en vivienda como en consumo, destacando la competitividad del mercado hipotecario español. Con todo, creen que la economía española está ahora menos expuesta a la subida del Euríbor que en ciclos anteriores, dado el predominio de las hipotecas a tipo fijo y el menor endeudamiento de los hogares.

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