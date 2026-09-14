Crónica de la Bolsa
Las Bolsas sucumben al miedo a un parón de la IA y el petróleo rebasa los 107 dólares
El mercado financiero inicia la semana con pérdidas ante la presión sobre las empresas tecnológicas y la subida del crudo tras el cierre de un oleoducto en Arabia Saudí
Los mercados amanecen este lunes con tono negativo ante la creciente presión sobre las hiperescaladores de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), a la vez que el petróleo escala sobre los 107 dólares por barril. El Ibex 35 vuelve a las caídas con un retroceso del 0,30%, hasta perder los 19.800 puntos.
A esta incertidumbre se suma el encarecimiento del petróleo y una semana decisiva para la política monetaria, con los inversores pendientes de las reuniones de la Reserva Federal (Fed), el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. En este contexto, el barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, rebota un 2,70% esta mañana hasta superar los 107 dólares, tras el parón de un oleoducto clave en Arabia Saudí. El West Texas Intermediate (WTI) sube a menor medida, un 2,65%, hasta marcar los 102 dólares.
Un posible retroceso en la inversión en el sector de la IA ha lastrado a las bolsas asiáticas, un mercado tradicionalmente más expuesto a los fabricantes de chips y a los valores tecnológicos. El índice surcoreano Kospi cayó más de un 3% en la sesión del lunes, mientras que el Nikkei de Tokio bajó un 0,81%. Wall Street también parece abocado a abrir en rojo este lunes. El clima de ventas masivas también se ha visto influido por la posibilidad de una subida de tipos por parte de la Fed este miércoles.
Los temores se han intensificado durante el fin de semana después de que el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, pidiera nuevas medidas de seguridad en el ámbito de la inteligencia artificial y una ralentización del desarrollo de sus modelos más avanzados, tras la dimisión la semana pasada de dos antiguos empleados de Anthropic y de su rival OpenAI.
Los valores del Ibex 35 más expuestos a la IA destacan como los más rezagados este lunes. ACS, que cuenta con exposición al negocio de los centros de datos, cae un 3,66% al inicio de la sesión de hoy, seguida de Solaria (-3,15%), Acciona (-2,11 %) e IAG (-2,09%).
El resto de los índices en el Viejo Continente también abren con recortes este lunes. El Euro Stoxx 50 recorta un 0,68%, al igual que París (-0,56%), Fráncfort (-0,47%) y Milán (-0,34%). El único índice que se salva de las ventas en el continente es Londres, que abre este lunes con un alza del 0,48%.
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Fuente: El Periódico
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