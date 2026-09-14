El pluriempleo marca récord con 651.200 personas que ya tienen más de un trabajo

Tener más de un empleo ha alcanzado en el segundo trimestre de 2026 la mayor cifra de la serie con 651.200 personas en esa situación, aún minoritaria en España, y tras la que se mezclan distintas realidades y perfiles.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en un año se han sumado 70.000 personas a esa situación, un incremento del 12%, aunque apenas suponen el 3% del total de ocupados.

De ese total del segundo trimestre, 328.700 son hombres y 322.600 mujeres por lo que, aunque ellas sean menos en cifras absolutas, el peso relativo del pluriempleo es mayor entre las mujeres que suman menos ocupadas en total.

Por sectores, los servicios copan la mayoría de los casos, con 522.600 ocupados, el 80 % del total.

Detrás de esas cifras conviven "realidades distintas", según explica a EFE el presidente de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (Asempleo), Andreu Cruañas.

Cruañas pide además leer el dato "en su justa dimensión" y recuerda que el pluriempleo afecta a un 2,9% de los ocupados y agrupa tanto a quienes complementan un empleo insuficiente, como a un perfil más profesional que monetiza cualificaciones específicas.

Su crecimiento desde la pandemia, señala, se apoya especialmente por el trabajo autónomo, cuya tasa ha crecido más del doble que la de los asalariados.

Por su parte, la secretaria de Empleo y Formación Sindical de CCOO, Loli García, atribuye el aumento a un "problema de calidad del empleo" y al peso de los contratos parciales, así como a un tema salarial.

Muchos trabajadores, sostiene, deben "buscar cubrir un trabajo con otro" para suplir gastos básicos.

García añade además que la parcialidad no golpea por igual, ya que las mujeres son "las más afectadas", junto a los jóvenes, en los empleos de peor calidad y salarios más bajos.

Frente a ello, CCOO reclama una regulación más estricta de los contratos a tiempo parcial, para evitar "abusos" en las horas complementarias, y mejoras salariales vía negociación colectiva en los sectores peor pagados.

La realidad de elegir un segundo empleo

A sus 25 años, Alexia explica a EFE que "se encuentra en una situación de pluriempleo por decisión propia", pues busca "ahorrar lo que más pueda rápidamente" para comprar una casa o, al menos, independizarse.

Para ello trabaja 35 horas de lunes a viernes en un cargo relacionado con su carrera profesional y suma 18 horas más los fines de semana, incluidos festivos, como dependienta en una cadena de moda.

En total, gana una media de 2.050 euros al mes, unos 25.000 euros brutos al año, de los que debe restar el ajuste fiscal a Hacienda que calcula en unos 3.600 euros.

De cara al futuro, el presidente de Asempleo prevé que el mercado dinámico y la digitalización sigan impulsando el pluriempleo, aunque una recuperación del poder adquisitivo podría frenarlo.

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"Lo que marcará la diferencia es que la economía siga creando empleo real y que las rentas del trabajo se recuperen", concluye.