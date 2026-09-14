Red Eléctrica cifra en 783 millones la 'operación reforzada' tras el apagón y revela que se ha empezado a reducir

La directora general de Operación de Red Eléctrica (REE), Concepción Sánchez, ha cifrado en 783 millones de euros la denominada 'operación reforzada', que implica un mayor uso de centrales de gas (ciclos combinados), y que el operador del sistema eléctrico aplica desde el 30 de abril, dos días después del gran apagón de España.

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre el apagón del Congreso de los Diputados, Sánchez ha asegurado que este sobrecoste "se está reduciendo de forma muy significativa" y ha puesto como ejemplo que si en 2025 los usuarios pagaron 516 millones de euros por este refuerzo, hasta agosto de este año pagaron 267 millones de euros.

"Esto significa que mientras en 2025 supuso el 15% del total de restricciones técnicas, este año únicamente supone el 8,6% y creemos que seguirá reduciéndose", ha explicado Sánchez.

La responsable de la operación del sistema eléctrico no ha dado una fecha sobre la finalización de la 'operación reforzada' debido a que "el criterio de variabilidad de tensión todavía no ha sido trasladado normativa nacional". Según Sánchez, hasta el 28 de abril de 2025 el control de tensión vigilaba que la tensión de la red de transporte se encontrara dentro de unos límites (380 kV y 435 kV); pero a raíz del fatídico evento se ha resuelto que también debe controlarse la variabilidad de la tensión, es decir, que no suba ni baje continuamente dentro de ese umbral.

Sánchez sitúa en esa necesidad regulatoria el motivo de que se mantenga la operación reforzada, ya que ha revelado que los grupos convencionales encargados del control de tensión y que fueron acusados por Red Eléctrica de no realizar su labor durante el apagón "en este momento están llevando a cabo un cumplimiento muy bueno".

Además, ha añadido que hay 275 plantas renovables, que no tenían posibilidad de proporcionar el servicio de control de tensión en el momento del apagón, que lo están haciendo ahora, con un total de 13.380 megavatios (MW), y a las que se suman otras 60 plantas de generación convencional, con 16.312 MW.

Otros sobrecostes

La 'operación reforzada' se incluye dentro de las denominadas restricciones técnicas, que son el mecanismo que tiene Red Eléctrica para, después de que se haya producido la compraventa de energía en el mercado, pedir a las centrales eléctricas que dejen de producir, si se prevén sobreofertas, o que aumenten su producción, si hay un pico de consumo.

Hasta hace dos años, el coste de estos servicios era casi imperceptible para el usuario, pero en los últimos años se ha disparado debido al mayor uso de la generación renovable. Según ha asegurado Sánchez, estas restricciones han pasado de tener un coste de 724 millones de euros en 2021 a 1.104 millones en 2022; 1.751 millones en 2023; 2.057 millones en 2024 y 3.357 millones en 2025.

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Hasta agosto de este año, las restricciones técnicas suman 3.100 millones, según ha trasladado Red Eléctrica en un comunicado, en el que sitúa el total de los servicios de ajuste en 3.600 millones, un 34,5% más que en el mismo periodo del año pasado, de los que 286 millones corresponden al SRAD, que son los cortes realizados por gran industria, por los que se les retribuye.

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