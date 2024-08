Tensión en las bolsas tras el 'lunes negro' global por temor a una recesión en EEUU

Las bolsas afrontan este martes con tensión tras el lunes negro global vivido ayer por temor a una recesión en Estados Unidos. Volatilidad y más volatilidad. Es lo que sufrieron los inversores alrededor del globo este lunes. La jornada empezó con un desplome histórico -el segundo peor de su historia- del 12,4% de la Bolsa de Tokio, continuó con caídas en Europa y terminó tiñendo de rojo los parqués de Estados Unidos por el temor de que la primera economía mundial entre en recesión en la segunda parte del año.

Wall Street cerró con su peor jornada en dos años y fuertes pérdidas en sus principales indicadores. El Dow Jones de Industriales que cayó 1.034 puntos (-2.60%) hasta 38.703,27 enteros; el Nasdaq, índice que aglutina a las grandes empresas tecnológicas, ha sido uno de los más castigados de la sesión y ha retrocedido un 3,34%. El selectivo S&P 500 bajó un 3,00 %, hasta 5.186,33 enteros, en su peor jornada desde 2022.

En España, el selectivo Ibex 35 sufrió su peor jornada del año con una caída del 2,34%, situándose en 10.423 puntos. Se trata del mayor retroceso desde marzo de 2023, con motivo de la crisis de Credit Suisse. Los números rojos también alcanzaron al resto de bolsas europeas. El DAX alemán, que llegó a descender hasta un 3,48%, cerró con una caída del 1,8%. El CAC francés retrocedió un 1,61% y el Euro Stoxx 50 acabó con un descenso de un 1,45%.

La volatilidad en los mercados alcanzó este lunes niveles no vistos desde los desplomes bursátiles de marzo de 2020, ligados a la declaración de la pandemia de la covid-19, por el miedo a que la Reserva Federal de EEUU (Fed) dicte la esperada rebaja de los tipos demasiado tarde. El índice Vix, conocido como "el indicador del miedo" y que mide la volatilidad, se disparaba un 100%. El sector tecnológico es uno de los más afectados por la oleada de ventas de la jornada. Estos valores han sido algunos de los que han protagonizado el rally alcista de las bolsas los últimos meses.

El analista de mercados Manuel Pinto ha señalado que los datos de empleo de EEUU de este viernes hicieron temer a los inversores que la Reserva Federal "podría haber esperado mucho para recortar los tipos y que la economía se podría enfrentar a un "aterrizaje forzoso", que supone un proceso de desaceleración o recesión después de un periodo de rápido crecimiento. "Gran parte de la fortaleza que ha mostrado el mercado durante este año se ha apoyado en la confianza en que los bancos centrales serían capaces de estabilizar la inflación sin llevar a la economía a una fuerte contracción", explica Pinto.

"Los anuncios de bajadas más rápidas de tipos de interés perjudican a los valores bancarios", señala Antonio Castelo, analista de iBroker. El experto asegura que, a nivel macro, "los datos de la economía estadounidense han abierto la puerta a la recesión. Eso se junta con que en Europa llevábamos casi dos años seguidos creciendo". El mercado, por tanto, entiende que hay más riesgos a nivel empresarial. "Las guías que están redactando las empresas en los últimos meses tendrán que ser revisadas a la baja".

Por su parte, Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds, advierte que "hay una volatilidad en el mercado que no debería existir". En ese sentido, destaca que la frenética subida de la Bolsa americana se produjo al calor de siete valores vinculados a los semiconductores y la tecnología. "Si Nvidia o Meta no van bien, el resto del Nasdaq 100 se hunde al tratarse de unas compañías con una capitalización tan grande". No obstante, el experto de Fortage Funds puntualiza que las bolsas americanas y europeas no deberían sufrir caídas de entre un 15% y un 20%. "A la vuelta del verano hay una bajada de los tipos de interés y eso siempre beneficia a los mercados".

A pesar de ello, algunos analistas han llamado a la calma. "En conjunto, los datos de julio están lejos de lo que cabría esperar al borde de una recesión. Sin embargo, el ritmo de deterioro complica ciertamente la tarea de los banqueros centrales a la hora de afinar sus esfuerzos para lograr un aterrizaje suave de la economía", concluyen los analistas de la gestora de Deutsche Bank en uno de sus últimos informes.

Criptomonedas

También se han registrado caídas en el mercado de las criptomonedas, que han llegado a superar el 13%% en el bitcoin o el 20% en ethereum. Al cierre bursátil en Europa ayer, la criptodivisa más famosa, el bitcoin, caía un 8,01%, mientras que el ethereum moderaba su descenso al 13,6%. El responsable de Binance España y Portugal, Javier García de la Torre, explica que a las dudas sobre la evolución macroeconómica se unen causas específicas del mercado 'cripto' que explican las caídas en estos activos. En concreto, comenta que los temores a una recesión han llevado a una reasignación del capital por parte de los inversores, alejándose de los activos de mayor riesgo, como son consideradas las monedas digitales.